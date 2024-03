El premio Aresa reconoce el papel de Moexmu en la profesionalización del sector

La Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu), que llegará este año a su cuadragésima edición, fue galardonada este viernes con el Premio Aresa de Desenvolvemento Rural en reconocimiento a su contribución a la profesionalización del sector ganadero, a la renovación generacional y a la revalorización de la gastronomía local. Así, el gerente de la feria, José Manuel Rus, recibió 10.000 euros y una placa conmemorativa.

Ante un auditorio de Veterinaria lleno y en un acto que contó con la presencia del rector de la USC, Antonio López; el presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras y el conselleiro de Medio Rural, José González, entre muchas otras personalidades, Rus agradeció el premio reconociendo que se trataba de un galardón "moi gratificante" para él y para todo el equipo que organiza la muestra. Recordó que los principales objetivos que persigue ese evento anual son "potenciar o sector primario a través do concurso, da exposición, da poxa e tamén da artesanía, co exemplo dos zoqueiros; loitar contra o despoboamento, gran problema do rural a día de hoxe, e recoñecer tamén o espírito emprendedor da veciñanza de Muimenta". También instó a que tanto Aresa como la Universidad reciban "algún tipo de recoñecemento por promover iniciativas coma a deste premio".

Por su parte, el titular de Medio Rural destacó la "trascendencia" de un galardón centrado en el desarrollo rural, algo que –según destacó– supone "crer no territorio". Valoró la elección de Moexmu para este reconocimiento, "unha das feiras máis decanas de Galicia" y avanzó que esta seguirá contando con el apoyo del departamento que dirige. Tuvo, además, unas palabras de respaldo al sector, reconociendo la importancia de las reclamaciones que recientemente expresaron en distintas manifestaciones.

El rector de la USC aseguró que el premio Aresa es una de las convocatorias anuales en las que se siente más "cómodo" siendo "un lucense da Mariña fillo de gandeiros" y la que le permite ver el auditorio de Veterinaria más lleno. Se dirigió expresamente al presidente del grupo Aresa para destacar su implicación con el desarrollo rural y el acierto a la hora de asumir el relevo generacional, algo que calificó de especial relevancia para la supervivencia empresarial.

La ponente elegida para impartir la conferencia magistral en esta ocasión –la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal– abordó en su intervención cómo construir una marca reivindicando el patrimonio culinario, las fiestas gastronómicas o las tradiciones. Su alusión a las filloeiras de Muimenta, presentes en la campaña publicitaria de su empresa, arrancó un unánime aplauso en un auditorio con gran presencia de vecinos del municipio de Cospeito.

Álvaro Rodríguez Eiras fue quien dio la palabra a la vicepresenta de Aresa, Carlota López Pardo, destacó la amplia trayectoria de la muestra y admitió que "non é sinxelo" mantener una iniciativa de ese nivel durante cuatro décadas. "Eles conseguíronno, coa implicación de medio centenar de empresarios e empresarias da comarca, baixo a coordinación do seu xerente, José Manuel Rus, innovando e desenvolvendo Carlota López Pardo, como a festa da filloa, o museo das zocas,a poxa de gando selecto, o concurso de xóvenes gandeiros ou o concurso de gando no que participan as gandeirias máis importantes de Galicia e Asturias", citó.

También recordó las recientes protestas del sector en distintos puntos de Europa, España y Galicia reclamando "medidas para a súa supervivencia". "Penso que todos os segmentos da sociedade comprenden e dan a razón as reclamación feitas por agricultores e gandeiros", destacó.

Finalmente, se refirió a los retos a los que se tendrá que enfrentar el rural, entre los que incluyó la adaptación a nuevas normativas medioambientales, el cambio generacional y el incremento de la competitividad. .

Historia del premio

Aresa concedió por primera vez este reconocimiento en el año 2000, cuando lo recibió la empresa Novafrigsa. Desde entonces, ha reconocido la labor de otras entidades y personalidades, por su trabajo de apoyo al sector agroganadero, como el catedrático de la USC Javier Guitián Rivera; el Aula de Productos Lácteos; el ex director general de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva; la Indicación Xeográfica Protexida Terneira Galega; el programa de la Televisión de Galicia O agro-Labranza; la Denominación de Origen Ribeira Sacra; los impulsores de la quesería Casa Macán; la facultad de Veterinaria, Ingapan o Acruga.

También se premió a la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Monte de Trabada, Champivil, Alibós Galicia, la Denominación de Origen Protegida Queixo San Simón da Costa, Agroamb, la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galica, Ovica, la Escuela Politécnica Superior, el Consejo Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, Craega, la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta, Asoporcel, la cooperativa A Carqueixa o la Efa Fonteboa.

Cuarenta años de innovación

La Moexmu es una feria decana entre las muestras de ganado, que llegará en abril a su cuadragésima edición. El jurado del premio Aresa valoró su longevidad, pero también su carácter innovador y la versatilidad de su programa.

Mejora genética

Otra de las cuestiones que influyeron para su designación fue el papel que ha jugado en la mejora del ganado vacuno de raza frisona gracias a su certamen.

Apoyo a la gastronomía

Igualmente se ha tenido en consideración el respaldo a la gastronomía y la puesta en valor de productos locales promovidos por Moexmu. La Festa da Filloa es una cita plenamente consolidada.

22 secciones a concurso

En la próxima edición del certamen, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de abril, habrá 22 secciones a concurso.

La feria empezó con 13 negocios y 18 artesanos en su primera edición y en la actualidad se tiene que desarrollar en un recinto de 20.000 metros cuadrados para acoger todo.