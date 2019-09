El premio Aresa cumple veinte años distinguiendo la innovación rural

El premio Aresa distinguirá de nuevo, como viene haciendo en los últimos 20 años, las propuestas más innovadoras y que más contribuyen al bienestar de quienes viven en el rural. El presidente de Aresa, Álvaro Rodríguez Eiras; la adjunta a la presidencia, Carlota López y la vicerrectora del campus de la USC en Lugo, Montserrat Valcárcel, presentaron este martes la actual convocatoria, para la que se podrán presentar candidaturas hasta el 25 de octubre.

Rodríguez Eiras recordó este martes que el objetivo del galardón no ha variado en todo este tiempo y que sigue siendo contribuir a mejorar la vida en el rural gallego y frenar la desertización. "Para eso, agricultores y ganaderos solo tienen un camino: producir mejor, con más calidad y seguridad para que sus productos puedan llegar a mercados exteriores", explicó.

El presidente de Aresa, convencido de que el campo cada vez será más atractivo para emprender y vivir, recordó que el premio ha ayudado a su firma y a la USC a conocer el trabajo de muchas empresas. "En el curso de estos años obtuvimos el beneficio añadido de llegar a industrias y compañías de las que no teníamos conocimiento y que nos sorprendieron gratamente por su modernidad y apuesta por la investigación", aseguró.

Por su parte, Carlota López reconoció como "sorprendente" y "moi positivo" el éxito conseguido por el premio desde la primera edición, tanto en lo que se refiere al currículum de los premiados como a la difusión. "Chegamos a esta edición con enerxías e coa necesidade de facelo cada vez mellor para manter ese éxito", dijo.

La vicerrectora de Coordinación del campus en Lugo echó la vista atrás para destacar el carácter innovador del premio desde sus inicios. "Hoxe o desenvolvemento rural está en todas as axendas políticas pero hai 20 anos era unha cousa moi nova", explicó Valcárcel, que también destacó que se trata de algo de vital importancia para una provincia como Lugo y una comunidad como la gallega. "Foi Aresa quen tivo a visión de algo que hoxe é básico, que é buscar unha mellor vida para as persoas do rural", dijo la vicerrectora de la USC, universidad que colabora con el galardón.

El premio vuelve a estar dotado con 10.000 euros y, como es habitual, se puede encuadrar en las categorías de proyecto de actividad empresarial, actividad empresarial innovadora o trabajo de I+D+i.

Pueden optar al galardón desde empresas, asociaciones o grupos de investigación hasta particulares que apuesten por el desarrollo de la economía rural de la comunidad gallega.