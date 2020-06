La contención del virus depende de la capacidad para identificar y aislar los casos positivos. Para ello es imprescindible que los pacientes colaboren comunicando sus síntomas cuanto antes.

1. ¿Siguen siendo los síntomas de Covid-19 la fiebre, tos seca y dificultad para respirar?

No, además de esos tres se han ido incorporando otros a lo largo de estos meses que hacen que se considere a quien los padece un caso sospechoso de tener la infección. Son la odinofagia (dolor de garganta que a menudo se manifiesta al tragar); la anosmia, (pérdida del olfato); ageusia, (pérdida del sentido del gusto o alteración del mismo, con una exacerbación del sabor salado o dulce, por ejemplo); mialgias (dolor y malestar general), diarrea, dolor torácico, cefalea o dificultad para hablar o moverse. El médico de Primaria Lorenzo Armenteros recuerda que estos dos últimos se han incluido recientemente en el listado. Esa lista ha ido incorporando nuevos síntomas desde el inicio de la pandemia hasta ahora, una vez que se fue viendo que, en realidad, había muchos casos que no empezaban a manifestarse de la manera esperada. De hecho, hay algunos que nunca llegan a tener tos seca, que se consideraba inicialmente presente en todos, antes o después.

2. Tengo un dolor de garganta leve o cualquier síntoma del estilo por el que en otro momento no se me ocurriría consultar al médico ¿Debo hacerlo ahora?

Sí. El doctor Armenteros recuerda que, ante cualquier síntoma que provoque una duda, se debe hacer una consulta telefónica al médico y será este el que dirima si puede ser un caso sospechoso de Covid-19. Rafael Sánchez, director asistencial de Atención Primaria, explica que es especialmente importante hacerlo si persiste y no salir de casa desde que se empieza a percibir. "Si se nota un dolor de garganta leve, por ejemplo, el domingo y se espera al lunes para llamar al médico no se debe salir de casa, es importante aislarse", apunta.

3. ¿Y si se trata de un síntoma que he tenido otras veces y que atribuyo a otra cosa?

"Si es un dolor de cabeza que se identifica claramente como migraña, por ejemplo, porque la persona ya ha tenido otras y es un dolor de cabeza característico que los enfermos saben reconocer y distinguir de otros dolores de cabeza quizás no sea preciso. Pero si es un dolor de cabeza con febrícula o mialgia, por ejemplo, entonces sí. Lo que hay que tener claro es que, ante cualquier duda, se debe llamar", explica el doctor Sánchez. Reconoce que hay algunos que parecen más típicos del coronavirus, como la desaparición brusca del olfato, pero que conviene consultar ante cualquier duda. "Un dolor de garganta, por ejemplo, con febrícula, puede ser una amigdalitis, pero es que en ese caso también convendrá consultar para que el médico trate esa infección", recuerda.

4. Si se trata de un síntoma leve que no me da excesivos problemas y teniendo en cuenta que no hay tratamiento específico para el Covid-19, ¿por qué debería consultar?

El doctor Armenteros recuerda que comunicar los síntomas tiene un componente de solidaridad. Si se habla con el médico y este cree que se trata de un posible caso de Covid-19, le pedirá una PCR y si es positiva se hará un rastreo de contactos. Intentar localizar a todas las personas infectadas y aislarlas es la forma de detener la transmisión del virus. También insiste en que "no hay que minimizar ningún síntoma".

5 ¿Qué hago para consultar un síntoma compatible con el Covid-19?

Llamar a su centro de salud y pedir cita telefónica con su médico. En ningún momento, acercarse al centro de salud. Si es fin de semana, llamar al PAC y, si es domingo y quiere esperar al lunes, no salir de casa. Si debe hacerlo imperiosamente, llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad en todo momento.

6. ¿Qué hago si tengo síntomas y estoy de vacaciones?

Tanto para los desplazados de otras comunidades que se encuentran ahora en Galicia como los gallegos que se encuentran en un lugar distinto al de su residencia el Sergas ha habilitado el teléfono 881002021. Deben llamar a ese número donde se les facilitará una cita telefónica con un médico del centro de salud más cercano al lugar en el que se encuentren. Si fuera preciso, el médico solicitará una PCR.

7. ¿Cómo está respondiendo la población a la petición de que se consulte cualquier síntoma?

Los médicos detectan que hay concienciación entre muchos pacientes que, al primer síntoma, se aislan y consultan. Como la capacidad diagnóstica actual; es decir, el acceso a la PCR, no tiene nada que ver con la que había al principio de la pandemia, sino que ahora está garantizado el acceso y una respuesta rápida, se les pide cita desde Primaria para que les tome la muestra en uno de los puntos a los que el paciente debe llegar en coche y solo. Si no puede ir por sus propios medios se le manda un equipo de extracción a su domicilio. "Vemos que hay pacientes que ya saben que deben consultar enseguida. A lo mejor piden una consulta telefónica por un dolor de garganta y entre ese momento y en el que se les da el resultado de la PCR ya se les ha pasado, pero han mantenido el aislamiento hasta conocerlo", explica el doctor Armenteros. Los menos concienciados parecen ser los jóvenes. PAC y Urgencias atendieron en la noche de San Juan varias intoxicaciones etílicas fruto de botellones en los que se ignoraron las medidas preventivas.

8. ¿Siempre se me va a hacer la PCR si tengo alguno de los síntomas?

No. La PCR se hace a demanda del médico, no del paciente, y la pide cuando estima que se trata de un caso sospechoso de Covid-19. La decisión se toma después de una encuesta epidemiológica en la que se le pregunta al paciente por sus síntomas y se tiene en cuenta también cuestiones como los contactos, viajes, edad y patologías previas.

9. ¿Si la PCR da positivo quiere decir que tengo capacidad de contagiar a otros?

No necesariamente. Hay casos en los que el material genético del virus permanece en la garganta tiempo después de que se haya pasado la enfermedad y aunque ya no sea infectivo.

10. ¿Cuándo se hace una serología?

Cuando existen dudas de si ya se ha pasado la enfermedad o, por el contrario, la infección es reciente se puede pedir una serología para determinarlo.