"Preguntaremos a los padres su percepción sobre la atención recibida en Pediatría"

La atención hospitalaria de los lucenses hasta los 15 años está a cargo de 15 pediatras, 12 médicos residentes, 2 enfermeras residentes de Pediatría, 49 enfermeras, 29 auxiliares, una profesora y una auxiliar administrativa, con la neuropediatra Esther Vázquez al frente, que repasa en esta entrevista algunas novedades.

¿Qué ha cambiado del servicio desde que asumió la jefatura?

Hemos ampliado la plantilla y cada vez tenemos profesionales con formación más especializada. Sumamos tres pediatras nuevos y recuperamos una que vino de un traslado de otro hospital. Tenemos en marcha varios grupos de trabajo multidisciplinares, como el de atención al paciente ingresado con problemas graves de salud mental y estamos potenciando la consulta de alta resolución y vías rápidas para que todo paciente que requiera una consulta preferente desde Atención Primaria sea visto en plazo máximo de 15 días.

¿Qué vías rápidas hay en Pediatría?

Dependen de cada área de especialización. Hay una serie de criterios consensuados con Atención Primaria. Por ejemplo, en Neuropediatría, se incluiría desde una sospecha de una epilepsia hasta un trastorno del espectro autista con una puntuación elevada o una migraña compleja... patologías que requieren una atención prioritaria. Además, en consultas estamos empezando a abordar la cronicidad en la edad pediátrica.

Tendremos una consulta de cuidados paliativos para pacientes con patología compleja que afecta a su calidad de vida

¿En qué patologías, por ejemplo?

Vamos a organizar una consulta de transición para neurología pediátrica, por ejemplo. Si estamos hablando de un paciente epiléptico, no puede ser que el día que cumpla 15 años, reciba el alta y se vaya con el neurólogo de adultos sin más, tiene que haber una transición. Esto implica una consulta compartida antes de pasar definitivamente a la de adultos y también empoderar tanto al paciente como a los padres en cuanto al conocimiento de su patología y el autocuidado. También está en marcha otra consulta de transición de gastroenterología. Y vamos a inaugurar en unos meses una consulta de cuidados paliativos para el paciente que tiene una enfermedad compleja que afecta negativamente su calidad de vida. En esos casos, los padres a veces necesitan unificar consultas, recibir apoyo, información, soporte. No solo médico y científico, sino también emocional.

¿Para qué perfil de paciente?

Por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil o con cáncer. Muchísimos padres buscan información sobre los síntomas de sus hijos en internet o la comparten en redes sociales. A veces se quejan de que se les afee que vayan a Urgencias o que no sepan distinguir lo urgente de algo que no lo es. Es importante la divulgación de información médica a través de una plataforma que sea fiable porque a veces los padres consultan en internet y acaban leyendo información que no es del todo adecuada y que incluso les angustia más que otra cosa. Creo que los padres cuando vienen a Urgencias lo hacen porque están preocupados por sus hijos y lo que se merecen es la atención y la información adecuada. Me gustaría destacar que somos un servicio que tiene en cuenta la opinión de los padres. Consideramos relevante conocer la calidad percibida. Por supuesto, el objetivo prioritario es dar una atención médica de calidad, es indudable y la damos por hecho. La excelencia científica y la calidad igualmente la damos por hecho. Pero también es importante esa percepción, que los padres se sientan escuchados, que se vayan con las cosas claras.

¿Cómo estudiarán esa percepción?

Presentaremos una serie de cuestionarios que nos permitirán recoger información para mejorar en ese sentido. Además, ahora estamos iniciando un programa de simulación in situ.

¿En qué consiste?

Es una herramienta extraordinaria de aprendizaje. Tenemos la suerte de contar en el hospital con un aula de simulación donde tenemos muñecos, tanto de bebés como de niños, con los que se pueden simular diferentes patologías médicas, como una parada cardíaca o un ataque epiléptico. Es muy importante trabajar en equipo y que cada miembro sepa exactamente qué papel tiene que hacer cuando se enfrenta a algo así. Hasta ahora todos los miércoles hacíamos simulación en el aula; además, ahora todos los viernes vamos a hacerla in situ, en los distintos lugares del hospital donde trabajamos. En paritorio se simula un parto en el que el niño está en parada cardiorrespiratoria, por ejemplo; en urgencias, un accidente de tráfico o una crisis asmática severa...Lo haremos en todas las unidades asistenciales donde trabajamos: Uci pediátrica, hospitalización, unidad neonatal...para que cada uno sepa exactamente qué tiene que hacer en cada caso. Así, no hay dudas cuando llega el caso real, se va más seguro.

En cuando a su especialidad, existe la percepción de que cada vez hay más niños con problemas de desarrollo. ¿Es cierta? ¿Es porque el diagnóstico es más fino y más precoz o porque la incidencia ha aumentado?

El DSM-5, que utilizamos para el diagnóstico y la clasificación de los trastornos mentales, incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo la discapacidad intelectual, el trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro del autismo, trastornos del aprendizaje... es decir, una amplia gama de patologías. No sabría decir si es que hay más o es que realmente estamos más atentos y ya no pasan desapercibidos. No lo hacen, desde luego, y el número se ha incrementado.

¿Cómo transcurre la campaña de vacunación del virus respiratorio sincitial? ¿Hay rechazos?

Muy pocos. La campaña se va a extender hasta el 31 de marzo del 2024. Al grupo de riesgo, de 30 pacientes, ya se le ha administrado y solo hubo un rechazo. Por otro lado, se administra a todos los niños que han ido naciendo desde el 25 de septiembre y la acogida es excelente. Y luego tenemos el grupo de niños que nacieron desde del 1 de abril hasta el 25 de septiembre, unos 550, y la acogida es buena.

"Trabajamos en un protocolo de prevención del suicidio para el paciente pediátrico"

Cada vez tienen más ingresos de niños por problemas de salud mental. ¿Cuáles son los principales?

Sí y eso es lo que nos ha llevado a crear ese grupo de trabajo. Hay desde riego autolítico hasta trastornos de conducta alimentaria.

¿Tienen un protocolo de suicidio específico para niños?

Lo estamos creando en el grupo de trabajo. El hospital tiene uno que abarca todo el centro, incluido Pediatría, pero consideramos que el incremento del número de pacientes y las características particulares del paciente pediátrico se merecen entidad propia.

¿Cuándo empezó a ejercer creyó que llegaría a precisarse un protocolo de suicidio en Pediatría?

Cuando te formas en Neuropediatría, es verdad que estás más próxima a ciertos trastornos de comportamiento y de conducta que si lo haces en otras especialidades, pero la verdad es que no.