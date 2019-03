El pregón de José de Cora abre hoy un Entroido cargado de animación

LUGO. La nueva edición del Entroido lucense da este viernes su pistoletazo de salida con el pregón que el escritor, periodista y director general de El Progreso. José de Cora Paradela, pronunciará a partir de las 20.00 horas en el salón de plenos del Concello. Será el acto que dará comienzo a una intensa programación de actividades que contará en su jornada inaugural con música, teatro y talleres para los más pequeños.

La jornada se trasladará del salón del plenos a la calle, donde las charangas Clave de sol y Va K Pinta actuarán hasta bien entrada la noche en Campo Castelo, San Pedro, Mártires de Carral, Rúa do Progreso, San Marcos, Rúa Nova, Praza do Campo, Rinconada do Miño y el resto del casco histórico. No será la única animación urbana con motivo del Entroido. La compañía Palimoquiños & cia y Down Lugo harán una representación teatral titulada Thriller al fondo de la Praza Maior.

Además, los más pequeños también contarán con su espacio en esta jornada inaugural de los carnavales en Lugo. Será en el Mercado Municipal, donde desde este viernes podrán disfrutar de un taller de máscaras, disfraces y caretas que también se celebrará mañana, el lunes y el miércoles. Los horarios cambiarán dependiendo del día y la actividad está dirigida a niños de entre 3 y 10 años. Los que quieran acudir, pueden apuntarse de manera gratuita llamando al 010.

Por su parte, la asociación de veciños de Benade celebrará una nueva edición de su "Venres faroleiro", una cita en la que los difraces, el chocolate y las sorpresas están aseguradas. Los autobuses saldrán a las 21.30 desde el ambulatorio de Fingoi.