"No se precisa mascarilla para correr pero sí guardar 2 metros de distancia"

El director asistencial del área y portavoz para la crisis del Covid-19, Rafael Monte, explica algunas particularidades sobre el uso de mascarillas.

1. ¿Hay que llevar mascarilla para caminar o correr?

No creo que sea necesario. A veces veo a gente en bicicleta con mascarilla y me parece que tiene que ser realmente duro subir una cuesta con ella, por ejemplo. Lo que sí hay que hacer es mantener la distancia de seguridad de dos metros con otras personas si no son convivientes.

2. ¿Me puede contagiar un corredor que me adelanta? ¿Deja su aliento un rastro de gotas con el que puedo entrar en contacto?

Estrictamente podría si estuviera enfermo. Podría, pero es altamente improbable. Hay que recordar que, por ejemplo ahora que se va a hacer rastreo de contactos desde Primaria, que se considera un contacto estrecho a aquel que pasa más de 15 minutos con un caso positivo sin mascarilla a menos de dos metros. No sería el caso de alguien que te adelanta al correr o con el que te cruzas por la calle puntualmente.

3. Si correr con mascarilla es muy agobiante y hasta innecesario, ¿cómo se puede practicar de forma segura?

Lo que hay que intentar es hacer deporte en sitios poco concurridos. Hay que evitar aglomeraciones al salir a la calle, en todos los casos, también al hacer deporte. La mejor mascarilla es mantener en todo momento los dos metros de distancia del resto de la gente. El uso de mascarilla se recomienda para cuando eso no es posible.

4. Hay un estudio chino sobre varios contagios en un gran restaurante que afecta solo a las mesas dentro de la corriente del aire acondicionado. ¿Puede este esparcir el virus?

Las enfermedades infecciosas como el Covid-19 se transmiten por aerosoles, no son partículas que quedan en suspensión, no están en el aire, sino que caen. Si una persona se aproxima mucho a otra, efectivamente, pude entrar en contacto con esas gotas. De nuevo, estrictamente puede pasar que si alguien enfermo tose frente a una corriente esta ayude a que las gotas, en vez de caer a metro y medio, viajen más distancia. Es posible, pero improbable.

5 ¿Tiene sentido ponerse la mascarilla en una terraza?

Si vas a tomar algo a una terraza con alguien con quien no convives hay que guardar dos metros de distancia con esa persona, no solo con la mesa de al lado. Esto quiere decir que, si vas a estar sentado media hora, en una terraza, durante ese tiempo tienes que estar a dos metros de distancia como mínimo de cada persona que esté en ella. La mascarilla debe usarse en todas las circunstancias en las que no se pueda mantener esa distancia. Es normal querer ir a una terraza pero la idea no es solo que se pueda ir ahora. Queremos seguir yendo dentro de un mes.

6. ¿Por qué se insiste más en el distanciamiento que en la generalización del uso de la mascarilla?

Porque es efectivo y porque la mascarilla se usa mal muy a menudo. He visto que se toca con las manos sin lavar, se retira con las manos sin lavar, se recoloca varias veces, se deja en la barbilla... Comprendo que puede resultar incómoda, pero si no se utiliza convenientemente no es eficaz. Crea una sensación de falsa seguridad y se relajan otras medidas, como la higiene de manos que es fundamental. El distanciamiento es más claro. Por eso se insiste en que la mascarilla debe usarse allí donde no se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros. Por eso, por ejemplo, es obligatoria en el transporte público porque no se puede asegurar la posibilidad de cumplir con ese distanciamiento.

7. ¿No sería más efectivo enseñar a usar las mascarillas con eficacia, formar a todo el mundo sobre su uso?

Quizás sí. Pero aunque se han hecho infografías y se han dado instrucciones, se siguen usando mal. No son fáciles de usar correctamente. Si el personal sanitario comete errores de uso y está mucho más familiarizado con ellas, cómo no le va a ocurrir a la población en general.

8. Si sé que voy a ir por una calle muy estrecha o donde suele haber mucha gente ¿debo ir con mascarilla?

Supongo que sí. Si se va a ir por una zona donde hay mucha gente sí, pero es que la idea es que no se produzcan aglomeraciones. Lo que, por supuesto, doy por hecho es que a estas alturas, una persona con cualquier síntoma respiratorio, ya sea tos o dolor de garganta, no va a salir a la calle e ir sin mascarilla a ningún sitio. Me resultaría inconcebible que, después de todo lo que está pasando, alguien saliera a dar un paseo pese a tener síntomas. Entiendo que todos los consejos preventivos son para personas asintomáticas que o no tienen Covid-19 o absolutamente nada les hace sospechar que lo tienen.

9. ¿Tiene sentido no llevar la mascarilla por la calle, llevarla en el bolsillo y ponérsela a la puerta de un establecimiento antes de entrar?

Sí, si la protección se coloca y se retira correctamente no hay problema.

10. Para la rutina diaria como ir a la compra o al trabajo, ¿es suficiente una mascarilla quirúrgica o mejor una FFP2?

Sigo pensando que las FFP2 son solo para uso del personal sanitario en contacto con infectados o pacientes de alta sospecha de infección. Incluso ya hay sanitarios que defienden que con la quirúrgica es suficiente para la atención al paciente con Covid-19 si no se trata de hacer una prueba de especial riesgo como una broncoscopia. Por tanto, me parece que para ir al supermercado, para hacer vida normal basta la quirúrgica. Pero entiendo que si a la gente se le dice que la FFP2 protege más y la tiene a la venta en las farmacias, elija esa. Hay que tener en cuenta que si tiene válvula, protege al que la lleva, pero si el usuario está enfermo de Covid-19 por esa válvula expulsa gotas como a través de un cañón, que pueden alcanzar más distancia que sin llevar mascarilla alguna.