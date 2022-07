La provincia de Lugo cuenta con 567 instalaciones de energía fotovoltaica, que generan una potencia total de 8.683,74 kilowatios, según los datos del registro de instalaciones de autoconsumo en baja tensión y potencia menor a 100 kilowatios, ofrecidos por la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. La instalación de energía fotovoltaica aumentó un 32% con respecto al pasado ejercicio. El Ministerio de Transición Ecológica estima que hay potencial para duplicar el número.

Esta cifra es la suma tanto de los sistemas instalados en las empresa lucenses como en domicilios de los particulares que apuestan por una fuente de energía limpia y renovable en un momento donde la factura de consumo eléctrico se ha multiplicado.

En el cómputo global de Galicia, este número aumenta hasta las 3.545 instalaciones con una potencia conjunta de 102.292,76 kilowatios.

JUAN MANUEL LÓPEZ LABRADA

Gerente del grupo PyH "Gestionamos todos los procesos de instalación, financiación, asesoramiento y ayudas gubernamentales"

Los paneles fotovoltaicos transforman los rayos solares en electricidad. La energía se puede emplear al momento para alimentar los aparatos de la casa o almacenarse en baterías para usarse cuando no haya luz solar. Generalmente, la energía que no se consume al instante se vierte a la red. Su importe no se descuenta de la electricidad que el usuario demanda a la compañía, pues las instalaciones fotovoltaicas no suelen cubrir, en la mayoría de los casos, el cien por cien del consumo.

Por otra parte, el hecho de que los costes de las placas fotovoltaicas sufriesen una drástica bajada en los últimos años ha propiciado que muchos se subieran al carro de las renovables y apuesten por el autoconsumo.

Este factor también ha repercutido en la carga de trabajo de las firmas especializadas en la instalación de estaciones fotovoltaicas adaptadas a la demanda y el consumo del cliente.

Juan Manuel López Labrada es el gerente de PyH Grupo, que cuenta con una división dedicada en exclusiva al sector fotovoltáico. Su firma se encarga de todo el proceso de conversión de la instalación eléctrica. Según relata su alma máter, la empresa lucense asesora, gestiona, proyecta, financia e instalación del proyecto con llave en mano.

ANTONIO GÓMEZ

Todo Xestión Enerxía Lugo SL "Tenemos una carga de trabajo brutal. Es un boom. La gente ve el ahorro en el consumo y quieren placas solares"

"Incluso le gestionamos la subvención gubernamental y le ofrecemos la financiación del cien por cien del sistema fotovoltaico hasta a 9 años".

La acumulación de todos los factores detallados con anterioridad le llevan a asegurar a este experto empresario que el cambio a las energías renovables en la actual coyuntura económica "no es una opción, es una obligación".

López Labrada explica que hace años se miraba más huir de la huella de carbono, en la actualidad los futuros clientes se fijan en el precio de la electricidad. Por ello, la demanda ha experimentado un espectacular avance en los últimos dos años.

Afirma que la rentabilidad está asegurada, ya que el ahorro monetario que se produce en los primeros tres o cuatro años amortiza la inversión realizada en la instalación.

En la actualidad, PyH cuenta con 35 proyectos de instalación fotovoltaicos activos. Con un nicho de mercado por explotar, su gerente ha encaminado sus pasos hacia la internacionalización bajo su filial Lola Energy. «Estamos trabajando en Paraguay, un país que saca todo su consumo de las energías renovables, gracias a dos enormes presas», señala.

PRECIOS. Según confirma Antonio Gómez, gerente de la firma Todo Xestión Enexía Lugo SL (TXEL), los precios para una instalación de paneles solares difieren en función de la energía consumida en el hogar y la estructura, es decir, el número de células o módulos necesarios para el autoconsumo.

"La instalación más económicas ronda los 7.000 u 8.000 euros, más Iva, a los que hay que restar el 45% del importe por las subvención de la Xunta".

Sin embargo, el ahorro puede ser todavía mayor si el cliente no quiero depender de la red eléctrica. "En este caso hablamos de una inversión de unos 15.000 euros para una casa con un autoconsumo de todos los sistemas del hogar y de calefacción, cantidad a la que hay que restar la subvención del 45%", comenta el gerente de TXEL. "En 3 o 4 años esta cantidad está totalmente amortizada y te olvidas de las comercializadoras eléctricas para siempre".

Con este sistema cien por cien de autoconsumo, toda la energía que se obtenga y no se gaste, se acumula para utilizarla cuando haga falta en el hogar.

Gracias a esta etapa de apuesta por las energías renovables, sobre todo fotovoltaicas, empresas como TXEL mantienen durante todo el año una alta carga de trabajo para los próximos años. "Cada cliente nos manda a cinco o diez más, porque están muy satisfechos".

Se concedieron 492 a particulares

La Xunta de Galicia está impulsando el autoconsumo a través de diversas convocatorias tanto en el área de energías renovables como desde el punto de visto del ahorro y la eficiencia energética.



Así, en la última convocatoria se concedieron ayudas, del 45% de la inversión, a 492 proyectos de fotovoltaica para domicilios particulares por valor de 1,98 millones de euros. En la convocatoria de ayudas para empresas ya se llevan concedidos cerca de 400 apoyos por un importe de 3,86 millones. La Xunta mantiene abiertas las líneas de subvenciones que cuentan con más de 30 millones de euros de presupuesto.



Bonificación del Ibi

El Ayuntamiento de Lugo también se suma al fomento del autoconsumo al ofrecer una bonificación del Ibi del 50% durante 5 años.



Viveiro aplica una bonificación del 30% de la cuota.