El precio de la ración del pulpo subirá a 14 euros en las casetas este San Froilán

La ración de pulpo en las casetas del San Froilán subirá dos euros, hasta los 14, según acordó este lunes la comisión de fiestas a propuesta de los adjudicatarios de los puestos: Aurora do Carballiño, Nadela y Ramiro López. Asimismo, los cachelos (200 gramos) pasarán de 1,50 a 2 euros.

La revisión de los precios fue el asunto central de la reunión, en la que se acordó también que la investigadora Sonia Villapol sea la pregonera del San Froilán 2023 y que la actriz Melania Cruz haga la ofrenda a Rosaía de Castro.

Los hosteleros plantearon una actualización de los precios ante la inflación general, muy notable no solo en el pulpo sino en otros productos que tienen gran peso en el plato más tradicional del San Froilán, como el aceite. Las tarifas no se modificaban desde 2018.

El pulpo volvió al ferial el año pasado, después de la pandemia, y el Concello rebajó a la mitad el canon que cobra a los pulpeiros por instalar caseta y caldero en el ferial, después de que estos se plantaran y dejaran desierto el concurso público convocado para adjudicar los puestos. Sin embargo, los hosteleros no consideran suficiente esa medida para compensar el incremento de gastos.

Señalan que el pulpo ya solo se vende a 12 euros en ferias donde los pulpeiros no pagan por instalarse y que en el San Froilán se permite a otros restauradores de la ciudad sacar calderos a la calle sin pagar tasa y vender el producto al precio que consideren.

La propuesta que hicieron al gobierno local para actualizar los precios fue aceptada y tampoco contó con oposición del PP, que también forma parte de la comisión de fiestas.

El resto de los productos se servirá al mismo precio. El pan (200 gramos) a 1,50 euros y la botella de vino de tres cuartos, a 6 euros. Los hosteleros tienen libertad para servir otros alimentos, como suelen hacer la mayoría, como aperitivos y postres, y en ese caso no tiene tasado el precio a cobrar.

Aunque hasta ahora los adjudicatarios de los puestos no han dado nada por hecho, el gobierno local cuenta con que se instalen los tres. Es muy probable que vuelva a quedar libre el cuarto puesto, como el año pasado, a pesar de que fue licitado en varias ocasiones. Ferreiro recordó que se pueden presentar ofertas hasta mañana.

Aspectos como los de los precios se cerraron en una comisión de fiestas en la que se pudo apreciar cierto acercamiento entre los representantes de los distintos grupos políticos, lo que no obvió que el PP señalara alguna "irregularidade" en la organización de las fiestas, ya que se prorrogó fuera de plazo el contrato con la empresa que maqueta, edita e imprime los programas de las fiestas, lo que motivó un reparo del servicio de Intervención que levantó la alcaldesa.



El PP ve avances pero es crítico y pide buses gratis

El PP agradeció tras la reunión de la comisión la receptividad a algunas de sus propuestas pero criticó el modelo y señaló alguna "irregularidade".



Los populares acudieron con una lista de propuestas para las patronales y apreciaron cierto cambio de talante por parte del gobierno, que esperan que no sea "outra cortina de fume para aparentar que a participación na comisión de festas é real".



Al PP le preocupa que, a un mes del San Froilán, el programa no esté cerrado e insiste en que, el hecho de que algunas de sus propuestas vayan a ser aceptadas, no implica que compartan el modelo de fiestas que organiza el BNG. El PP cree que es compatible algún concierto "de renome", aunque sea con entrada de pago, con una oferta de actuaciones gratuitas, que es por lo que apuesta el gobierno local.



El PP también pide que el bus urbano sea gratuito en San Froilán y que haya algún día con alguna franja horaria en la que las barracas estén a mitad de precio. Demanda también sillas de ruedas disponibles para personas con problemas de movilidad y algún evento nuevo, como un certamen de músicas regionales y una nueva prueba deportiva, son otras propuestas que hacen los populares.