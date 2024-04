El precio del pan sube para afrontar costes salariales y de producción

El pan también sube. Varios fabricantes han aplicado nuevos precios a este producto el mes pasado, según se puede comprobar en los despachos, y algunos más lo harán a partir del día 1, según han anunciado.

El pan era tradicionalmente un producto de precio bastante estable, pero en los últimos años las alzas empiezan a ser frecuentes. En 2023, algún fabricante lucense llegó a hacer dos actualizaciones de precios y ahora otra realizará otra más.

Detrás de esta subida que están aplicando distintos obradores no hay una causa única, como pudo ser el encarecimiento del plástico tras la pandemia y de la harina y la energía raíz de la guerra de Ucrania, sino que lo atribuyen al contexto inflacionista general, y en buena medida al aumento de los costes salariales, por el incremento del salario mínimo interprofesional y la escasez de mano de obra, que obliga a mejorar sueldos.

Ousá es uno de los principales fabricantes de pan de Lugo, tiene unos 40 trabajadores en el obrador y unos 120 en panaderías y cafeterías y el aumento de la masa salarial es notorio, señala el gerente, Ángel Lameiro. Su barra de 300 gramos ha pasado a costar 1,05 euros (5 céntimos más); la pieza de medio kilo, 1,85 y la de kilo, 2,85 (10 céntimos en cada caso).

Lameiro explica que Ousá llevaba tiempo sin "correxir" precios y que este paso resulta imprescindible ahora, pese a que eso suponga afectar a la venta. El consumo de su pan bajó en el último mes y no descarta que la subida de precio haya influido, aunque otros sectores, como la hostelería, también apuntan a que ha sido un mes más flojo de lo normal, dice.

Una subida similar a la de Ousá es la que hizo otro importante obrador de Lugo. Su pieza más vendida, la barra de 350 gramos, ha pasado a costar 1,30 euros. "Haberá panaderías de toda a vida que sigan estancadas, pero se fas números non queda outra. Sobe o gasóleo, a luz, o plástico para os envases, os seguros dos coches...", apunta la administradora de esta firma. Asegura que en otras ciudades, como Ourense y Ponferrada, está habiendo actualizaciones de 15 y 20 céntimos.

De igual manera, Francisco García, de Pan do Manuel, reconoce que la subida es una medida tan impopular como necesaria por el encarecimiento de las materias primas y de los costes de producción. En su obrador de Outeiro de Rei se llevan a cabo de forma manual procesos que en otros están mecanizados, como dar forma a cada pieza y pesarla, por lo que es más difícil encontrar especialista y estos son más caros, apunta como ejemplo.

La reacción de los consumidores: entre la resignación y el cambio de panadería

Fabricantes y vendedores coinciden en que la reacción mayoritaria de los consumidores al encarecimiento del pan es la de protesta y resignación, ya que se trata de una subida más en un contexto inflacionista que acumula varios ejercicios y que apenas se ha visto frenado.

La diferencia es que el pan es un producto básico en la cesta de la compra, por eso hay despachos que ven mal esta nueva subida de precio. "Nosotros hemos decidido asumir parte de ese incremento a costa de nuestro margen para no repercutírselo todo al cliente porque si no dejamos de vender", cuentan en A Degustación de Esmeralda, establecimiento de Castro de Rei que también vende otros productos y es cafetería. "Si fuera por el pan y por las empanadas ya hubiéramos cerrado", explica su gerente. "Ya vimos cambios con las empanadas el año pasado, cuando subieron de precio. Ahora hay gente que en vez de llevarla entera lleva un trozo", afirma.

Los comercializadores no siempre pueden asumir el incremento de precio aplicado por los fabricantes. Y ese es el caso, por ejemplo, de los productos de Pan do Manuel. "Iso témolo moi controlado, porque se non estaríamonos facendo competencia a nós mesmos. As marxes que temos son moi cativas e cada vez se achican máis", asegura el cliente.

Pero las explicaciones no convencen a todos los consumidores y los hay quienes optan por cambiar de pan e irse a los que mantienen los precios, al menos de momento. En algún despacho, tres los cuatro panes que ofrecen, de distintos obradores, se venden más caros desde abril.

El consumo de pan fresco desciende

El consumo de pan lleva años en descenso en España, aunque en un territorio como Galicia no parece tan acentuado debido a que la oferta, la calidad y la importancia que se da a este producto en la mesa son mayores.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el año 2000 el consumo promedio de pan por persona era de aproximadamente 50 kilos al año, mientras que en 2022 se redujo a 27,94 kilos.

Según otros balances, como el realizado por el portal de estadísticas Statista, en España se consumieron 1.591 millones de kilos de pan fresco normal (sin contar integral y sin sal) y en 2022 la cifra bajó a 893,4 millones.

Ese descenso fue parejo al aumento del consumo de pan industrial, tanto fresco (pasó de 156 a 189,99 millones) como seco (de 68 a 80,76 millones).

"El consumo se fue diversificando mucho porque ahora en los supermercados hay muchos productos derivados del pan que van cubriendo las necesidades de las familias, como los panes envasados, los montaditos, los panecillos...", explica César Fieiras, portavoz de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo.

Los cambios en los hábitos de consumo no ayudan a mantener un sector donde se vienen produciendo cierres de negocios desde hace años, aunque influyen otros muchos factores, como las jubilaciones y la falta de relevo, por la dificultad para encontrar mano de obra, y el descenso de población en el ámbito rural.

Con todo, Fieiras destaca que sigue habiendo panaderías en todos los ayuntamientos y que, aunque no se consume la misma cantidad de pan que hace años, la venta del pan "bien hecho" no se resiente. "Las panaderías tradicionales no tienen queja de ventas. Otra cosa es la rentabilidad, porque está todo bastante apretado", afirma el representante del sector en la provincia.