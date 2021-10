El precio y el coronavirus contienen el pulpo

Por segundo año consecutivo, las fiestas de San Froilán no contarán con las casetas del pulpo. El año pasado, por la situación de la pandemia, y este, porque las exigencias derivadas de la misma hicieron que ningún hostelero se presentara al concurso para adjudicarlas. Sin embargo, será posible disfrutar del menú típico de las patronales lucenses en restaurantes y en casetas y carpas añadidas a algunos de estos, pues el cefalópodo ya formaba parte del menú de ellos y otros han contratado pulpeiros para estos días.

Ante la falta de casetas, el Concello anunció que abriría la mano para que los hosteleros pudieran montar calderos en sus negocios y en las terrazas y aceras, aunque las facilidades tampoco hicieron que se disparara la oferta en la calle. Las razones son probablemente las dificultades y el encarecimiento del montaje que conllevan las limitaciones todavía vigentes y el elevado precio del pulpo en origen, que necesariamente se ha trasladado a la mesa. Oficialmente, este lunesx solo había aprobada la instalación de ocho calderos, según informó el gobierno local.

El precio medio de la ración se sitúa en 14 euros, aunque se puede encontrar desde 12 euros –por ejemplo, en Aurora do Carballiño, La Palloza y Pulpería Ruzo (en la Rúa Santiago), en este caso si es para llevar para casa– y llega a los 15 euros en algunos locales.

Nadela es uno de los restaurantes que este año subió el precio de la ración, a 14 euros. Sigue el modelo de 2020, con mesas en un comedor interior y en una carpa en el exterior, que, con las restricciones vigentes, suman un aforo de 240 personas. El fin de semana fue de prueba y el restaurante ya recibió a algunos clientes habituales. Para los festivos y el puente del Pilar confían en llenar. "Ya tenemos reservas, para el puente incluso de gente de fuera, como asturianos", explica el responsable del negocio, Nacho Carballeira. Nadela servirá pulpo algunos días a mediodía y otros también por la noche.

El Concello abrió la mano para que los hosteleros pudieran montar calderos, pero la oferta es contenida debido a los costes

La Palloza inició el mes del pulpo el viernes por la noche. Se puede tomar en un comedor del complejo hostelero o en una caseta situada al lado, para los que buscan un pulpo con más esencia de San Froilán. Si la ración incluye cachelos se sirve a 15 euros y si es solo de pulpo, a 12. "De momento no hemos notado quejas por el precio. La gente quiere salir, comer fuera, reunirse..., hacer todo lo que no hicimos durante año y medio", explica el gerente, Pablo Varela, que recalca que el espacio entre mesas es mayor que el que marca el protocolo sanitario.

Mientras, Ramiro López, un clásico en las casetas del San Froilán, ofrece este año el pulpo en el restaurante A Fervenza, tanto en interior como en terraza.

Plácido Ruzo, veterano pulpeiro de O Carballiño, volvió este año al San Froilán animado por esa misma percepción, la de que la gente busca volver a la normalidad, aunque no sea la de antes. Encendió los fogones el fin de semana, que estuvo "tranquilo". "O de sempre non é porque as cousas están como están. Temos todo moi organizado, pero a xente ten medo". Con todo, confía en que el ambiente se anime porque el verano le ha servido para comprobar que "a xente cando se pode mover, móvese".

Ruzo cuece en un bajo de la Rúa Santiago para dos locales de hostelería vecinos, El Faisán y Pasarela, que se han unido para ofrecer pulpo a 14 euros. El pulpeiro reconoce que no es barato, pero apunta que, entre otros gastos hay que hacer frente al local y al producto, "que en tres meses subiu tres euros. Non debería ser así, porque este verán non se traballou coma outros, pero agora tamén compran moito outros países, os supermercados para cocer...".

Costeras malas, aumento de la demanda mundial y en opinión de Aurora do Carballiño, un mercado especulativo, son las causas de la carestía del plato por excelencia del San Froilán. "Está desorbitado, pero o ambiente este ano un pouquiño animado está, a ver en que dá...", apunta Aurora, que tiene reservas de gente de fuera de Lugo y de Galicia, pese a que el programa y el ferial se presentaron a última hora, lamenta.

O Camiño y El Castillo, en Campo Castelo, también han vuelto a unirse este año para ofrecer pulpo en interior y terraza, a 14 euros la ración. La disponibilidad de pulperos no es grande y esa es una de las razones por la que algunos hosteleros han decidido hacer alianzas. El plato está servido.