Las precauciones de una vida con quimio

La quimioterapia tarda entre 48 y 72 horas en eliminarse del cuerpo, lo que sucede a través de todos los fluidos corporales. En general, el paciente a tratamiento y sus cuidadores debe tomar una serie de precauciones mientras está a tratamiento, pero de forma muy especial durante ese período concreto. De esas medidas se habla este miércoles en el taller que se imparte en el Hula, de cuatro a seis de la tarde, titulado Quimioterapia en el hogar e impartido por la supervisora del hospital de día de Oncohematología, Ana Rosa Devesa.

"Está dirigido a pacientes, familiares, cuidadores, personal sanitario y todos los que tengan interés en el tema", asegura.

Entre otras de las medidas que se explicarán está la de qué hacer con las compresas, pañales, bolsas de colostomía u otros elementos que pueda utilizar un paciente. Devesa explica que deben manipularse con guantes en todos los casos y depositarse en una bolsa cerrada.

Igualmente la ropa que use un paciente debe guardarse en una bolsa de plástico cerrada y, cuando se vaya a lavar, tener en cuenta algunas cuestiones. "No se debe lavar nada a mano, siempre en la lavadora y hacer dos lavados. Además, debe lavarse por separado, sin mezclar con ropa del resto de la familia", dice.

A la hora de ir al baño, los pacientes, tanto mujeres como hombres, deben orinar sentados, para evitar salpicaduras. Conviene descargar dos veces la cisterna y en el período de 48-72 horas después de recibir una sesión de quimioterapia, incluso añadir acto seguido unas gotas de lejía.

ORAL. Si el paciente recibe quimioterapia oral, Devesa recuerda que una medida muy importante es "no trocear la pastilla", sino tomarla entera. "Además se deben usar siempre guantes para tocar esa medicación", explica, al tiempo que añade que se tiene que conservar en un lugar seco, que no registre cambios de temperatura. El baño, por la humedad, no es buen lugar para ese tipo de fármacos, que se tienen que guardar bien etiquetados y fuera del alcance de los niños.

Finalmente, en el taller también se hará hincapié en otro aspecto de la convivencia. "No hay ninguna razón para limitar el contacto con el paciente", destaca la docente del curso, que recuerda que un enfermo a tratamiento con quimio puede besar a sus hijos con normalidad, o a otros miembros de su familia, convivir con mujeres embarazadas o bebés o compartir baño con sus familiares. También puede mantener relaciones sexuales, aunque debe utilizar preservativo porque la quimio se excreta por todos los fluidos, incluido el semen o las secreciones vaginales.

Al margen de todas las precauciones mencionadas y otras en las que se incidirá en el curso, la convivencia se puede mantener con total normalidad.

Devesa destaca el esfuerzo del hospital de día y del servicio de Humanización del Hula por informar y formar a pacientes y familiares en cuestiones prácticas del tratamiento del cáncer.

Paralelamente, Humanización organizó un taller de técnicas de relajación para pacientes oncológicos en el hospital de Monforte, que tuvo lugar el pasado mes de febrero.