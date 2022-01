A Praza de Abastos e o Mercado acollerán actividades infantís no primeiro trimestre do ano

A concelleira de participación e servizos para a veciñanza, Cristina López, anunciou a nova programación de actividades infantís na Praza de Abastos e no Mercado Municipal, co obxectivo de "facilitar que as nenas e nenos poidan divertirse e aprender mentres as familias realizan as súas compras na Praza de Abastos e no Mercado Municipal".

Desde a área de participación búscase "facilitar a conciliación familiar nas fins de semana, e facilitar que a veciñanza poida achegarse a coñecer os produtos de primeira calidade que se comercian na Praza e no Mercado".

As novas actividades terán lugar nas mañás dos sábados de xaneiro, febreiro e marzo, en horario de 11 a 14 horas. As actividades consistirán en obradoiros de reciclaxe, creatividade e cociña, adaptadas ás idades das nenas e nenos presentes.

A concelleira de Participación afirmou que "continuamos a promocionar a Praza e o Mercado para facilitar que toda a veciñanza poida coñecer os productos de primeira calidade que se comercian nestas instalacións”. Cristina López animou á veciñanza a “realizar as súas compras na Praza e no Mercado e desfrutar da atención personalizada das e dos distintos comerciantes da instalación”.