El PPdeG respalda a Candia, a la que Méndez culpa de causar "un daño irreparable a Lugo"

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha respaldado a la candidata a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, porque fue "honrada y cumplidora de las normas" al entregar a la Fiscalía unos documentos anónimos que originaron la investigación contra el exlíder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, quien este lunes ha tomado posesión como nuevo delegado del Gobierno en Galicia.

El pasado viernes los socialistas hicieron pública documentación que demostraba que Candia, que entonces era portavoz del PP en la Diputación de Lugo, había enviado dicha documentación a la Fiscalía. Así, desde filas del PSdeG salieron en los últimos días a pedir unas disculpas e, incluso, la dimisión o destitución de la candidata popular.

Preguntado sobre este tema este lunes, Puy ha calificado a Elena Candia —que también es vicepresidenta primera del Parlamento gallego— de "una magnífica candidata", "honrada y cumplidora de las normas".

De hecho, el portavoz parlamentario ha dicho que estos "ataques" del PSdeG son "claramente injustificados" porque fue "la actuación de la Fiscalía y una jueza", concretamente Pilar de Lara, la que inició la investigación.

Además, a Puy le llama la atención que "aquellos que piden disculpas" son "los mismos que hace poco" hicieron lo mismo con cargos del PPdeG que vivieron "circunstancias semejantes" con imputaciones que luego fueran archivadas.

Dicho esto, ha reivindicado que él "siempre" respetó la presunción de inocencia y ha apuntado que las actuaciones judiciales deben hacerse "con celeridad y precaución", sobre todo cuando "interfiere en procesos democráticos".

Cabe recordar que Pilar de Lara fue apartada de su plaza de Lugo como sanción por dilaciones indebidas por las causas que dirigía. "Deberíamos cumplir todos y la justicia debe ser consciente de lo que implica tener personas imputadas a lo largo de los años", ha reflexionado Puy, en alusión velada a la jueza.

"Un daño irreparable a Lugo"

Por su parte, la alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha cargado de nuevo este lunes contra Elena Candia y ha advertido que los "anónimos" que entregó no solo apartaron al ahora delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, de primera línea política y afectaron al PSOE, sino que causaron "un daño irreparable a Lugo".

Méndez ha censurado la actitud de Candia y la ha acusado de "no dar la cara" (la dirigente popular ha convocado esta jornada una rueda de prensa) y ha advertido que "hay una realidad constatable que está ahí y una declaración hecha" -en referencia a que entregó documentación anónima que, afirman los populares, recibió el grupo; y realizó una declaración testifical ante el fiscal-.

"Lo que tenía que haber hecho es pedir información primero y verificar la información que se aportaba en los anónimos", ha advertido la alcaldesa, antes de incidir en que el otro supuesto --"que aparezca un sobre (el que tenía el anónimo) en un despacho y que no se sepa ni qué se hizo con él"-- resulta si cabe "más inverosímil".

"La realidad es que el anónimo apartó a Besteiro de la primera línea política, que ahora recuperamos con su nombramiento. Es algo que no tendría que haber ocurrido y los hechos demostraron que no había causa", ha lamentado, antes de incidir en que "no solo hizo daño" al dirigente socialista y al PSOE sino también "a la ciudad de Lugo "ralentizando y generando situaciones de inseguridad jurídica".

La dirigente socialista ha advertido que también se generó "miedo entre el funcionariado y el empresariado" a "invertir" en la ciudad. "Causó un daño irreparable que intentamos combatir con acciones, programas y proyectos para dinamizar la economía de nuestra ciudad", ha zanjado.