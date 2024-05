El PPdeG insiste en que se hagan las dos variantes descartadas en el tren a Ourense

La presidenta del PPdeG en Lugo, Elena Candia, se rodeó este lunes de los diputados populares Jaime de Olano, Francisco Conde y Cristina Abades para explicar las iniciativas que su partido está presentando en el Congreso sobre las infraestructuras en la provincia. Eligió como escenario la estación de tren, con el trasiego de los camiones de las obras que Adif está realizando para levantar la nueva intermodal, para reclamar al Gobierno que haga las variantes de Os Peares y Canabal, que ahorrarían unos 20 minutos en el viaje por tren a Ourense y en las que habría que invertir unos 600 millones de euros.

Fue Jaime de Olano quien recordó que hace una semana el ministro de Transportes, Óscar Puente, "anunció que Lugo queda fuera de corredor atlántico de mercancías y fuera de la alta velocidad. Y, por una reciente respuesta, sabemos que no tiene la más mínima intención de construir la autovía A-74 de A Mariña y Lugo está conectada con la meseta por la A-6 únicamente al 20%, porque solo se ha repuesto un carril de los cinco que habían en O Castro". Por ello, se preguntó "de qué se reía en esa presentación el señor José Tomé", presidente de la Diputación.

Estado de las obras en la estación de Lugo, este lunes. XESÚS PONTE

En este sentido, el diputado popular explicó que han presentado "iniciativas en el Pleno, la comisión de Transportes o la comisión correspondiente para ver si encontramos el apoyo de los socialistas lucenses y la realidad es que los diputados socialistas lucenses no ha apoyado esas iniciativas. Ellos están contentos y se ríen con todos estos incumplimientos y agravios". "¿Qué les hace tan felices a los socialistas gallegos del Gobierno de Pedro Sánchez?", insistió, cuando "los últimos datos que tenemos de ejecución presupuestaria, del año 22, dicen que las empresas públicas del Estado solo han invertido dos euros de cada cinco presupuestados en Galicia".

Olano, después de que Elena Candia sacase de cajón un documento presentado en 2018 por el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna en la que figuraban las variantes de Os Peares y Canabal, insistió en que la renuncia a dichas obras "figura en respuestas del Gobierno por escrito", lo que le sirvió para volver a cargar contra José Tomé tras su afirmación de que una vez que la línea entre Lugo y Ourense esté electrificada los lucenses llegarían antes a Madrid que los de A Coruña o Vigo. "Es mentira, literalmente, que el trayecto entre Lugo y Ourense se vaya a hacer en 40 minutos. Tomé miente a los lucenses y se ríe de ellos. Los técnicos del ministerio ya afirmaban que con las dos variantes el viaje a Ourense sería de una hora; sin las variantes, que ahorraban 22 minutos, imagínense".

Siguiendo con el tema de las infraestructuras, Cristina Abades detalló que también han presentado varias iniciativas pidiendo medidas de mantenimiento en la carreteras nacionales en sus accesos a Lugo, como las iluminación en el acceso por Nadela o el desdoblamiento de la Ronda Norte, así como el arreglo del asfalto de la N-540.

Alcoa y Altri

Francisco Conde, por su parte, se centró en los desafíos industriales de la provincia, específicamente en Alcoa y Altri. "Facemos un chamamento", dijo el diputado, "para que o Goberno dea pasos, concrete. No caso de Alcoa trasladamos unha iniciativa moi concreta para que o Goberno poida dotar o 25% dos ingresos de CO2, que permitiría que Alcoa e as industrias electrointensivas puidesen dispoñer da enerxía con prezo competitivo e estable. Ese incumprimento por parte do Goberno se manifiesta en que só queren achegar 300 millóns cando a normativa europea permítelles 896 millóns. Seguimos á espera dunha modificación orzamentaria".

En el caso de la planta de celulosa que Altri proyecta en Palas de Rei, Conde explicó que este mismo martes se presentará una proposición no de ley en la comisión de Industria y Turismo del Congreso para que "o Goberno de pasos concretos" en los dos pilares esenciales para esta industria: "Acceder aos fondos europeos, unha vía que claramente permite o marco dos fondos de recuperación e instamos a que se busque unha solución coa Comisión Europea para que se poida acceder a eses fondos; e, en segundo lugar, resolver as necesidades eléctricas e que se poida construír a subestación que necesita Altri para desenvolver o seu proxecto". En este sentido, reclamó a los representantes parlamentarios de PSdeG su apoyo a esta iniciativa del Partido Popular.

En opinión del que que fuera conselleiro de Industria hasta hace un par de años, la Xunta garantizará que se cumplan todos los requisitos medioambientales y de protección de territorio, por lo que "si o Goberno achega os fondos e o abastecimento eléctrico, Lugo tería unha enorme oportunidade para vertebrar industrialmente o seu territorio creando máis de 2.500 postos de traballo directos e indirectos e abrindo oportunidades para o rural, para o reto demográfico, e vertebrando o sector forestal".