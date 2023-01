O PPdeG critica a falta de apoio do Goberno a Altri, en Palas, e ao téxtil en Galicia

O Partido Popular de Galicia cualificou de "novo agravio económico de Pedro Sánchez a Galicia" a negativa do Goberno central de crear un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para a industria téxtil.

A deputada autonómica de presidenta da Comisión de Industria do PPdeG, Marta Nóvoa, considera "lamentable" que o Goberno central "volva abandonar esta industria". A deputada puxo como exemplo o proxecto da empresa Altri en Palas de Rei, "un proxecto que obtivo por parte da Xunta a súa declaración como iniciativa prioritaria, pero que, sen embargo, ten que conformarse coa presentación a 17 convocatorias de distintos Perte", sinala Nóvoa ao respecto.

De feito, lamentou que o Goberno galego siga "agardando unha confirmación do Executivo central sobre o acceso aos fondos europeos por parte desta iniciativa tras máis dun ano de ser seleccionada prioritaria para Galicia e ser a primeira planta en España destas características", comentou, para criticar tamén "a falta de obxectividade e de transparencia, o centralismo e a lentitude" na execución dos fondos europeos Next Generation por parte do Goberno central.

Proxecto para o téxtil

Os populares recordan que hai pouco máis dun ano que, por primeira vez, todo o sector téxtil no Estado uniu as súas forzas para presentar un proxecto coa intención de que se aprobara un Perte específico que servise para impulsar a súa reindustrialización e traer produción de volta a España.

Esta iniciativa tiña por obxectivo lograr investimentos por un valor de entre 11.000 e 12.000 millóns de euros. "Pese á importancia destas cifras, o Goberno central decidiu sen previo aviso aparcar o proxecto, ofrecendo como única alternativa a participación desta industria no Perte de Economía Circular, onde introduciu unha pequena partida de 100 millóns en exclusiva para o sector e que aínda non se ten convocado", comentou Marta Nóvoa.