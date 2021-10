El PP vuelve a pedir que se abran los pabellones de los colegios por las tardes

El PP buscará en el pleno municipal de este mes el compromiso del gobierno local para que abra las instalaciones deportivas de los colegios por las tardes, fuera del horario escolar, para que puedan ser utilizadas por clubs deportivos o particulares.

Se trata de una vieja demanda, ya que la oferta actual de instalaciones deportivas es insuficiente para la demanda que hay, ya solo de equipos y clubs. A mayores, hay ciudadanos que tampoco encuentran facilidades para practicar deporte de equipo de forma informal sin tener que acudir a pistas privadas.

El PP vuelve a plantear ahora esta carencia porque, según criticó, el Concello no aprovechó la ocasión que se le dio de solicitar a la Xunta poder usar pabellones de institutos fuera de horario lectivo. La Administración gallega y la Fegamp suscribieron un convenio marco mediante el cual los Ayuntamientos tenían que solicitar el uso de estos espacios en los institutos correspondientes antes del 30 de septiembre. Según explica el concejal del PP Óscar Poy, el Concello de Lugo tenía intención de pedir el pabellón del IES Lucus Augusti y las pistas de atletismo que hay al lado, "pero non o fixo". Cree que la razón es que el Concello tendría que nombrar un responsable de las instalaciones en ese horario, pero apunta que podría optar por lo que hicieron el Club Voleibol Emeve y la Federación Galega de Atletismo, que ya usaban estos espacios y los solicitaron de nuevo a la Xunta al no hacerlo el Concello. Cada entidad nombró a un responsable de las instalaciones, explicó Poy.

El PP insta al Concello a sacar el máximo rendimiento a sus dotaciones deportivas, como pueden ser los pabellones de los colegios Luis Pimental, A Ponte, Paradai y Manuel Mallo Mallo, poniéndolas a la disposición de deportistas profesionales y aficionados fuera del horario escolar.

Pagar para hacer deporte

El PP asegura que hay personas que están pagando para usar pistas privadas, como las que hay en Conturiz. "Hay chicos que suelen ir a Montirón a jugar al fútbol, pero si el campo está ocupado, y se juntan varios, pagan a escote y se van a pistas privadas como las de Conturiz", explican en el PP.

El Concello proyecta la construcción de un nuevo pabellón deportivo en la zona de As Termas, aunque todavía no está cerrada la financiación para él, ya que la administración aspira a que sea cofinanciado por la Xunta y la Diputación.