El PP de Lugo ve "indecente" que se cobren recibos a negocios cerrados

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo, Ramón Carballo, consideró este lunes que es "indecente" que el Ayuntamiento cobre los recibos de la basura y del agua con total normalidad, incluyendo en ese cobro negocios que llevan 11 meses cerrados y desde marzo del año pasado aun no pudieron abrir sus puertas.

Ramón Carballo hizo públicas las quejas de varios establecimientos de la ciudad, la mayor parte de ellos locales de ocio nocturno, que vieron como en marzo de 2020 tenían que cerrar sus puertas debido a las restricciones sanitarias y que, desde entonces, no pudieron abrir ni un solo día sus negocios.

Según explica Ramón Carballo, esta situación contrasta con la política seguida por Lara Méndez de cobrar los recibos íntegramente a estos negocios, a pesar de que no hicieron ningún uso de estos servicios municipales y que permanecen cerrados.

"Xa non valen escusas como que é preciso manter eses recibos para cadrar ingresos e gastos, xa que tanto Lara Méndez como Rubén Arroxo poden evitar gastos innecesarios para axudar aos lucenses", señaló el portavoz popular.

MEDIDAS. Ramón Carballo detalló algunas de las medidas que el Ayuntamiento de Lugo podría poner en práctica para eximir de estos recibos a los autónomos y pequeños empresarios.

Entre ellas están la supresión de gastos innecesarios "como a suba salarial do 2% que a alcaldesa e o vicealcalde se regalaron, o gasto de máis de 100.000 euros en dous vehículos oficiais de alta gama", esgrime Carballo, "ou os 21.932,34 euros que se gastaron en cadeiras e mesas de deseño e cinceiros de 300 euros para o xardín do CEI-Nodus", afirma.

Carballo denuncia que "os cartos que recibiron do Plan Reanima de Lara Méndez non lles cubren nin as taxas municipais", agrega, "mentres a alcaldesa e o tenente de alcalde se permiten luxos innecesarios como a subida salarial e os coches oficias de alta gama".