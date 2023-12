El PP ve "improvisación" con el tráfico en el centro

El PP, a través de su concejal Enrique Rozas, insistió en que a planificación das obras do casco histórico provocan caos circulatorio e graves problemas de mobilidade e seguridade" y reclamó al gobierno local que tome medidas para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes. Entre ellas, Rozas reclamó que se informe con una mayor antelación de los planes de tráfico y una señalización correcta de los mismos.

Según el edil, "en novembro advertimos da importancia de coordinación das obras de peonalización do casco histórico e que non nos parecía axeitada a execución de tres proxectos simultáneos". Por ello, recuerda, el PP llevó este tema a un pleno extraordinario «onde o PSOE e o BNG votaron en contra de facer un maior seguemento, máis seguridade e más comunicación cos residentes e comerciantes das obras".

Ahora, además de las medidas ya reseñadas sobre los planes de tráfico, Rozas propone la adopción de medidas para la protección de itinerarios que se utilizan de manera provisional y "estudar compensacións aos afectados polos perxuízos que están ocasionando estas obras", comentó.

Lugo monumental. A estas críticas se sumó la asociación de empresarios y comerciantes Lugo Monumental, que denunció que el jueves pasado "realizó cambios drásticos en el tráfico sin avisar previamente por ningún medio, y con una deficiente y contradictoria señalización". En opinión de este grupo, "la confusión entre los conductores y la mala señalización implican que se perjudique notablemente a la zona".

Tras repasar pormenorizadamente los puntos del centro donde consideran que no están bien señalizadas las obras, Lugo Monumental quiere "denunciar la falta de diálogo del gobierno local. Desde que el Ayuntamiento recibió nuestras críticas a la improvisación y el discutible destino de estas obras, anunciadas como de peatonalización, aunque realmente esto no será cierto ya que los vehículos seguirán transitando por el casco histórico, no se ha respondido a ninguno de nuestros escritos, ni se nos ha informado de ninguna de las actuaciones llevadas a cabo en la zona".

Entretanto, siguen las quejas ciudadanas por el estado del pavimento y este viernes mismo una mujer denunciaba haber sufrido un tropezón que le dañó la espalda en la Rúa San Marcos, por lo que pedía que se arreglasen la calzada.