El PP ve "falta de planificación" en las obras de mejora del barrio de A Residencia

El Partido Popular critica la "falta de planificación" del gobierno local en las obras de mejora de las aceras y la iluminación del barrio de A Residencia. "A estas alturas, aínda se descoñece cando comenzarán as intervencións que anunciou o Concello o pasado 5 de decembro para ampliar beirarrúas e poñer novas luminarias. Sabían que o complexo sociosanitario estaría en funcionamento en 2023 e, como sempre, non anticiparon as obras, o que ratifica a súa falta de xestión e neglixencia", apuntan.

En una reunión celebrada con los vecinos del barrio, la portavoz popular, Elena Candia, avanzó que solicitará "que se modifique o trazado do carril bici no entorno do CIS, que penaliza de maneira brutal o seu desenvolvemento, así como plans específicos de limpeza integral, a cobertura do parque infantil da fonte dos Ranchos ou a sinalización das prazas de minusválidos, entre outras cuestións", apuntó.

Candia contrapuso además "a política de feitos" de la Xunta con la "política de confrontación e de falsidades" del gobierno local. "A Xunta fai cidade e inviste no barrio e o goberno local o único que fixo en dúas décadas foi construir un carril bici que non se utiliza e que limita a actividade económica do barrio", dijo.