El PP ve falta de personal social en el Concello y este anuncia sustituciones

El PP denunció este miércoles falta de sustitución de trabajadores de centros sociales municipales que están de baja, algunos desde hace meses, así como la falta de cobertura de plazas que figuran en la plantilla. La situación está provocando saturación en el personal y una atención a los ciudadanos "que non está garantida de forma eficaz", afirmó el edil Gustavo Díaz, que dio cuenta de la situación de los siete centros municipales tras visitarlos.

Gustavo Díaz. AEP

Exceptuando el caso de un trabajador social de Fingoi que ya se incorporó, según aclaró ayer el gobierno local, el resultado del repaso ralizado por el PP es que hay tres bajas de trabajadores y siete plazas vacantes, de distintas categorías, trabajadores sociales, animadores, un auxiliar administrativo y un ordenanza.

La situación más delicada es la del centro Maruja Mallo, que debería tener cuatro trabajadores sociales y tiene una, ya que otra está de baja y dos plazas están vacantes. Esa baja tiene, además, una especial incidencia porque se trata de la trabajadora que priorizaba la atención a las demandas ciudadanas. Es un servicio que fue impulsado por la concejala de Benestar Social, Olga López Racamonde, en el anterior mandato y cuya necesidad el PP comparte.

La situación tampoco es fácil en el Uxío Novoneyra, explicó Díaz, porque tiene asignados dos ordenanzas pero una plaza está vacante y la otra descubierta por baja laboral. Esta circunstancia hace que, por ejemplo, no resulte fácil contactar por teléfono con este centro, un edificio con varias plantas donde hay distintos servicios municipales, desde los sociales, incluida una oficina de atención a personas sin hogar, a la escuela municipal de música, entre otros. En este centro también falta por cubrir la plaza de una de las dos trabajadores sociales.

El concejal del PP señaló otras situaciones que cree que repercuten en la calidad de la atención social que se presta, como que en Fingoi, centro que atiende una población de 13.000 personas, disponga de un educador social solo durante un día a la semana, ya que el resto del tiempo está asignado al Sagrado Corazón.

En Fingoi también falta un auxiliar administrativo y en A Milagrosa está vacante una plaza de animadora social, según explicó Díaz, que también apuntó la necesidad de recuperar el servicio de seguridad en los centros en el horario que tenía antes, de 8.00 a 15.00 horas y no solo en el tiempo de atención al público, de 8.30 a 14.30 horas.

Díaz destacó que la seguridad en los centros mejoró se dotó de personal para ello, pero aún así a veces se producen agresiones, como la que sufrió este año una trabajadora del María Balteira.

Las críticas del PP recibieron contestación del gobierno local. Acusó a la oposición de ser inexacta y de alarmar y explicó que sí tramita sustituciones de trabajadores enfermos y que la prueba es que hoy se incorpora una trabajadora social al Maruja Mallo y a lo largo de la semana lo harán dos más al Uxío Novoneyra y una al centro de A Milagrosa.

Desde la concejalía que dirige Racamonde se explicó que con estas incorporaciones se restablecerá de forma inminente el servicio de filtro. El ordenanza del Uxío Novoneyra también se cubrirá "estos días" porque "todas las bajas se están tramitando ya", aseguró. Asimismo, el gobierno acusó al PP de desconocer cómo funcionan algunos servicios. Explicó que hay profesionales que abarcan áreas de población más amplias, como los educadores, por eso se reparten entre varios centros. No informó sobre la previsión de cobertura de plazas vacantes.

Colegios: una tensa espera en el Rosalía

El colegio Rosalía de Castro sigue sin conserje, situación que se prolonga desde el 16 de octubre y que está suponiendo, por ejemplo, que el centro no puede abrir para las extraescolares. La directora sigue reclamando al Ayuntamiento que cubra ese puesto y ayer los padres recibieron un mensaje de la dirección dando cuenta de la complicada situación, ya que no se sabe ni siquiera hasta cuando está asegurado el gasoil para mantener encendida la calefacción.



Promesas incumplidas



En el escrito de la dirección se explica a los padres que el Concello ha prometido varias veces que habrá una solución "inmediata", algo que no se ha cumplido, por lo que se baraja iniciar medidas de presión.