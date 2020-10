El PP urge a dar uso al matadero municipal, que está abierto sin control

El PP urge al gobierno local a que dé uso al viejo matadero municipal, sito en Conturiz, que "desde hai unhas semanas ten as súas portas abertas", sin control alguno.

"Calquera pode entrar nestas instalacións desmanteladas e perigosas", advirtió este viernes el concejal popular, Antonio Ameijide. De hecho este edil y su compañero de grupo político, Manuel López, accedieron sin ningún tipo de problema.

Antonio Ameijide explicó que "cando chegamos comprobamos como as cancelas estaban abertas", lo que calificó como "unha sorpresa", ya que en los últimos años, según precisó, el PP solicitó al gobierno local acceso a esta y otras instalaciones municipales "recibindo unicamente respostas negativas ou silencios".

El edil popular afirmó que como el inmueble lleva años abandonado existe "un risco evidente" de que se produzca cualquier tipo de desprendimiento. Además, hizo hincapié en que la vegetación ha invadido por completo el lugar, por lo que considera que puede "debilitar ou danar a estructura do edificio".

Advirtió también de que en el interior del matadero hay "pozos abertos", con el consiguiente peligro si accede una persona.

"O problema é que o goberno local, e os anteriores, abandonaron por completo esta e outras instalacións municipais, como pode ser a vella Edar, e co paso do tempo, xa que non se lle deu ningún uso, a instalación degradouse por completo, sen olvidar o saqueo ao que foi sometida", dijo Ameijide.