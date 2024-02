El PP tiene el voto más fiel de Lugo y el BNG deja fuera de lugar al PSOE

El PP tiene un electorado fiel, el BNG encuentra nuevos graneros de votos en la capital y el PSOE suma apoyos pero insuficientes para escalar al segundo puesto. Los resultados del 18-F en la capital dejan ese retrato del comportamiento de los lucenses en las urnas.

Es cierto que no hay dos elecciones iguales y, sobre todo, que se vota de forma muy distinta en unas elecciones generales y en unas autonómicas, pero una comparación de los resultados de este domingo con los de los últimos comicios, los del pasado verano, muestran que Lugo es, antes que nada, extremadamente fiel al Partido Popular.

El PP ganó en todas las mesas de la capital, ya fueran urbanas o rurales, y en la mayoría subió además en número de apoyos.

Con los resultados encima de la mesa, los populares sacan pecho y tienen razones para hacerlo, igual que el BNG, que despegó como un cohete, repitiendo el segundo puesto que ya tuvo en 2020.

Es cierto que las generales no son la cita electoral más propicia al Bloque y eso distorsiona mucho las comparaciones. Con todo, este domingo, y siguiendo la estela del 2020, los nacionalistas rompieron techos. Hubo mesas en las que doblaron incluso el número de apoyos y salieron reforzados también en la zona rural, donde nunca han tenido grandes feudos.

No salió bien parado el PSOE en las parroquias, donde fue superado por el Bloque. pero tampoco en la zona urbana. Se desplomó, colocándose como tercera fuerza. No son elecciones locales ni generales, pero el impacto de la caída fue demoledor y se hizo notar ya en la misma noche electoral, en la que la sede socialista se convirtió en un desierto.

El repaso de apoyos por barrios indica, por ejemplo, la pérdida de apoyos en zonas de la ciudad en las que el PSOE ha tenido tradicionalmente un fuerte respaldo, como el Sagrado Corazón, donde los socialistas fueron ampliamente superados por el PP y el BNG, al igual que en el conjunto de barrios de la capital.

Su resultado se podría entender como paradigmático también porque esa zona está entre las que han estado en el foco de Lara Méndez, alcaldesa hasta hace unos meses y que alimentó la imagen de que estaba luchando por avanzar en obras del plan Paradai que afectan al barrio o por conseguir terrenos para el nuevo centro de salud.

No dio especiales frutos tampoco el trabajo para conseguir que saliera adelante el proyecto de la intermodal. Es una obra en la que están implicadas todas las administraciones, pero por la que Lara Méndez peleó durante su etapa al frente de la alcaldía. Es un trabajo que los electores no reconocieron y que no sirvió para cambiar los equilibros de fuerzas en la capital.

El PSOE apostó fuerte en estos comicios llevando como número dos de la lista a quien fue alcaldesa hasta hace unas semanas y lo cierto es que mejoró resultados. Fue una jugada que dio frutos, porque el partido elevó sus apoyos un 0,6 por ciento en la capital, pero en realidad todos los partidos ganaron votos y los socialistas no lograron ni con Méndez volver a ser segundos en la capital y pasar por delante al BNG.

En la zona rural se comprobó, en tanto, que el PP tiene especial fortaleza y que los socialistas siguen siendo incapaces de sacar rédito de las competencias que ejercen en esa zona a través del Concello.

El voto va por barrios

No hay mucha sorpresa en el hecho de que el PP sea el más votado en todos los barrios. Hay, con todo, curiosidades y un ejemplo es que los populares no se benefician especialmente del resultado de la mayor inversión de la Xunta en los últimos años: la construcción del centro integral de salud de A Residencia.

Los populares suben algo en algunas de las mesas de ese barrio respecto a hace cuatro años, pero en alguna incluso pierden algún voto, aunque ciertamente muy pocos.

Pero quizás haya otras lecturas, porque en ese barrio el BNG baja en votos respecto a hace cuatro años en algunas mesas. Lo mismo le pasa en zonas como O Castiñeiro, donde desde el Concello acometió una de las mayores obras impulsadas por el grupo del Bloque. En tanto, el PSOE crece en alguna mesa de esas zonas de la ciudad.

En el centro, donde las obras han generado polémica los últimos meses, gana el PP y el BNG crece, pero también el PSOE suma algún voto en mesas como las del Novoneyra o el Xoán Montes.