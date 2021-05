O PP solicita a convocatoria urxente da Mesa de Transporte para estudar a corrección dalgunhas liñas de autobuses

O Partido Popular pedirá a reunión urxente da Mesa de Transporte para trasladar ao bigoberno as numerosas queixas que estes días están recibindo con respecto a posta en marcha das novas liñas de autobuses. Unha das peticións que lle van trasladar ten que ver coas liñas que dan servizo aos veciños das parroquias de San Andrés de Castro, San Xoán de Pena, Santa Comba, Recimil, San Mamede dos Anxos e Nadela.

"Queremos, o antes posible trasladar as peticións dos veciños á área de mobilidade co obxecto de corrixir ou mellorar o novo deseño do transporte público de Lugo", explicaba o vicevoceiro popular Antonio Ameijide tralo encontro que tivo lugar este martes con medio cento de veciños afectados.

Os populares trasladarán estas reclamacións ao bigoberno que reúnen en tres puntos: