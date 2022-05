El PP saca la artillería contra Méndez el PSOE hace chanza con su alcaldable

Si en algún momento hubo tiempo muerto entre el PSOE, grupo mayoritario del gobierno de la ciudad, y el PP, principal partido de la oposición, se puede dar por finalizado, a la vista del pleno de ayer. Las espadas nunca dejaron de estar en alto entre quienes, a priori, son los principales rivales a la alcaldía, pero el PP lleva meses desplegando la artillería contra Lara Méndez y el jueves redobló el ataque, lo que sirvió a la alcaldesa para afirmar que los populares buscan en los juzgados lo que no consiguen en las urnas: hacerse con la alcaldía.

"Queren que me investiguen. Esa é a única fin, como intentaron xa, e non conseguiron, no mandato pasado, xusto por esta época. Usan esa ferramenta porque non son capaces de convencer aos cidadáns de que sexan vostedes os que os gobernen", afirmó Méndez, en el debate de la moción del PP para pedirle responsabilidad patrimonial a ella y al exedil Daniel Piñeiro por la indemnización (2,5 millones) que el Concello tuvo que pagar por la fábrica de la luz a la empresa Inca. Fue así a raíz de una sentencia judicial que consideró que el Concello tuvo una gestión "negligente" al no renovar a tiempo ante la Confederación Hidrográfica la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico, lo que puso la puntilla a un proyecto que ya arrastraba muchos problemas.

El gobierno votó en contra porque el procedimiento para dirimir responsabilidades ya está en marcha, "como esixe a lei", recalcó. Sin embargo, el PP ve una "estratexia de escapismo" en cómo se inició. Lo puso en marcha la alcaldesa, y los populares creen que es juez y parte, y se investigará a un funcionario y al exconcejal. El gobierno dice que es lo que corresponde, pero el PP ve "covardía" y "falta de ética", porque además Piñeiro acaba de ser confirmado como funcionario de la Diputación. El PP insistió en que irá "ata o final" en el caso de la fábrica de la luz, para que los políticos devuelvan a los lucenses el dinero que el Concello tuvo que pagar a Inca.

"Teñen pouca confianza en gañar limpamente e montan un xuízo e un circo mediático paralelo detrás dunha suposta preocupación polo interese xeral", afirmó el portavoz del gobierno, Miguel Fernández, haciendo chanza sobre el hecho de que siga sin saberse quién será el alcaldable del PP. "Véxoos moi nerviosos por quen será o candidato do PP, pero o PP ten claro o modelo que necesita Lugo. E vostede, que eu saiba, aínda non gañou ningunha elección", dijo a la alcaldesa el portavoz popular, Ramón Carballo, que lleva meses cediendo protagonismo en favor de Ameijide.

Pero Méndez no se amilanó y pidió a Carballo que, como diputado, solicite a la Xunta que inicie procedimientos de reclamación patrimonial contra sus dirigentes políticos, como los que exige en Lugo, en los casos en los que fue condenada a pagar indemnizaciones, como el concurso eólico. El pleno fue un choque continuo, y mientras el PP se refirió al gobierno como "escuela de Garañones", la alcaldesa le afeó que cuestione el buen hacer del funcionario que está al frente de la investigación de la fábrica de la luz.

Óscar Poy, un concejal que va por libre y que volvió a poner en apuros a los suyos

Interrumpió el pleno ante el asombro de sus compañeros, instó a la alcaldesa a pedir ayuda para entender un latinajo y alabó a Cs

El momento más tenso del pleno lo provocó el concejal del PP Óscar Poy, quien, durante una de las habituales intervenciones de la alcaldesa al final de uno de los debates, pidió la palabra "por unha cuestión de orde".

La sorpresiva interrupción del edil se producía ante su ojiplático jefe, Ramón Carballo, y con Antonio Ameijide, segundo del grupo y candidato a ocupar la primera posición, con la vista baja, leyendo un papel. Poy citó el reglamento para discutirle a la alcaldesa su potestad para intervenir en los debates, ya que, según su interpretación, debería limitarse a moderar la sesión. La instó, además, a pedir ayuda a sus asesores para que le tradujeran un popular latinajo.

Méndez lo corrigió y aseguró que no solo tiene esa potestad, sino que compañeros de Poy que estuvieron en otros concellos, como Carballo y Cristina Abades, esta como secretaria, la conocen bien. "Parece que o que lles molesta é que sexa eu alcaldesa. De momento queda un ano, e estou convencida, dado o alcance da oposición, de que seguiremos gobernando a partir de 2023".

Méndez llegó a ver "unha cuestión de xénero" en la salida de tono de Poy y le afeó que no actúe igual en la Diputación, que preside José Tomé. Aunque lo cierto es que también allí llegó a recibir advertencias de expulsión.

No fue tampoco esta su primera intervención polémica en el Concello, donde en alguna ocasión el gobierno lo señaló como machista y homófobo. Pero sobre todo, Poy es especialista en liarla en las redes sociales, donde va por libre y pone en aprietos a su partido. Ya lo dejó en evidencia al inicio del mandato, cuando se ausentó en la votación por la cual perdía la media dedicación en favor de un compañero. Ahora tiene salario de la Diputación.

El grupo municipal no esconde su incomodidad con la forma de actuar de Poy, quien el jueves puso por las nubes una moción de Cs. "Sempre son un pracer", dijo.

El BNG ejerció de espectador

El pleno fue un continuo pim pam pum entre el PP y el PSOE , con Cs jugando el habitual papel de partido centrado y útil —le ayuda su cómodo papel en la oposición y el no haber gobernado nunca— y con el BNG, como espectador.



Dos breves respuestas

El BNG tuvo una brevísima intervención, para aceptar el ruego del PP para mejorar los folletos sobre los museos de la ciudad. El resto eran asuntos de gestión que incumbían a sus socios, argumentaron.



Crítica al gasto y a la falta de él

PP y Cs volvieron a criticar obras que lleva a cabo el Concello con fondos europeos y y que ven poco útiles y el PSOE recriminó a los populares la falta de inversión de la Xunta en Lugo.