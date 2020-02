El 38% de la plantilla del Concello de Lugo está "en desacordo" con la relación de puestos de trabajo (RPT) que propone el equipo de gobierno local, según asegura el grupo municipal del PP.

El viceportavoz popular Antonio Ameijide considera que las 228 alegaciones que se presentaron a este documento ponen de manifiesto que existe "un malestar importante dentro da casa" y pide a la concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, "prudencia" y que antes de "presumir de RPT" revise las alegaciones de los trabajadores.

"En materia de persoal no Concello de Lugo hai moito traballo por diante", dijo Antonio Ameijide, que calificó como "deficiente" la política de personal de los sucesivos gobiernos socialistas que, a su juicio, "provocaron o desmantelamento de brigadas como a de augas, obras, do rural" y la situación "de mínimos" que hay en algunos servicios municipales, como en la Escola de Música o en departamentos "onde non se cubren xubilacións ou non se fan reforzos e se acumula o traballo sen dárlle unha saída áxil, xogando coa paciencia dos lucenses". También lamenta que "se perdese a Oferta de Emprego Público do ano 2019".