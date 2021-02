El PP reprocha a Méndez que "o Green Vancouver" empieza por limpiar solares

El viceportavoz del PP en el Concello, Antonio Ameijide, lamentó que el gobierno no dedique un mayor esfuerzo a mantener limpios solares por la ciudad que están llenos de maleza, "mentres Lara Méndez centra os seus poucos esforzos en facerse fotos en cada paso da construción dun edificio de madeira". Ameijide recoge así las quejas de muchos lucenses, hartos de ver como la maleza invade aceras al sobresalir de vallados y muros de fincas.

Muchos de esos solares, denuncia el PP, están además muy cerca del centro, como en Ciudade de Viveiro, Isaac Díaz Pardo, la esquina de Ronda da Muralla con Montero Ríos, un solar en Rúa Castelao que cada pocas semanas hay que limpiar, varios en Rúa do Carme o los situados en las esquinas de Rúa Anduriñas con Doutor Gasalla y Noriega Varela con la Ronda.

Antonio Ameijide considera que "o Green Vancouver do que Lara Méndez presume e di que quere acadar para Lugo debería de comezar por ter unha cidade limpa e as zonas verdes en boas condicións para o disfrute dos lucenses, en lugar de tentar tapar as súas carencias coa construción dun edificio de madeira" que terminará "baleiro de contidos".