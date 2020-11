El PP de Lugo reprocha al Concello el cierre de siete centros cívicos rurales

El grupo municipal del PP acusó a la alcaldesa, Lara Méndez, de "faltar á palabra dada" ya que pese a que se comprometió durante el confinamiento de marzo "a manter as condicións de contratos e evitar os despidos de empresas que xestionan servizos municipais", acaban de echar a la calle a los ocho trabajadores que prestaban su servicio en los siete centros cívicos que hay en varias escuelas rurales de siete parroquias del municipio.

El concejal popular Manuel López desveló que el Concello no renovó el contrato de este servicio, por lo que como consecuencia directa de esta decisión, además del despido de 8 trabajadores, los vecinos de San Xoán do Campo, Calde, Coeses, Saa, Santa María de Bóveda, Santa Comba y Rubiás se quedan sin una alternativa de ocio saludable, y de un espacio de aprendizaje de nuevas habilidades para ocupar su tiempo libre.

Manuel López recordó que este contrato de los centros de dinamización de siete parroquias se formalizó en 2018 por un importe de 76.987 euros con una duración máxima de 5 años y posibilidad de prórroga anual. "Fíxose a renovación no ano 2019 pero cando tocaba facer a renovación para os últimos meses de 2020 e 2021 zanxaron o contrato", añadió.

CIERRE TEMPORAL. Al respecto, desde el gabinete de comunicación del Concello se informó de que "debido ás medidas impostas pola evolución da pandemia e para evitar a súa propagación, a área de benestar social decidiu pechar temporalmente, mentres duren as mesmas, os centros de convivencia do rural, instalacións reducidas nas que non se poden xerar novos espazos para cumprir as limitacións de aforo, nin crear grupos burbulla".

"Debido a estas circunstancias", prosigue, "e xa que o contrato xa rematara a finais de verán, o que fixo o Concello foi non instar á prórroga do mesmo, en ningún caso despedir".

En cualquier caso, informa el Concello, en cuanto sea posible, por el levantamiento de las restricciones, los centros cívicos de las parroquias volverán a abrir.