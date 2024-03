El PP reitera que la mejor opción para la Protectora es ampliar el recinto de Muxa

El Partido Popular reitera que la mejor opción para la Protectora es quedarse en Muxa. La directiva de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo explicó el pasado viernes ante los socios de la entidad que la reforma del actual albergue de Muxa es la opción más viable para dar respuesta a los problemas de saturación que tienen en sus caniles. Su presidente, Alberto Losada, también incidió en el informe ambiental favorable de la Xunta de Galicia para acometer las obras necesarias en dicho lugar.

El PP apoyó públicamente la demanda de la Protectora y criticó que el gobierno local "falte á verdade, apoiándose nun informe inexistente para votar en contra de ampliar o albergue de Muxa", apuntan. "Se simplemente se tiveran reunido coa Confederación Hidrográfica Miño Sil sería suficiente para non cuestionar a legalidade da iniciativa", dicen.

Los populares señalan que "non se cumpriu o compromiso do ano 19 de ampliar nun prazo de 6 meses a Protectora. Unha vez que non se conseguiron fondos europeos, unha vez que comprobamos que nin tan sequera estaba o proxecto feito para o novo matadoiro e nin había diñeiro para facelo, e unha vez comprobado que nos orzamentos do ano 24 só había unha partida para o cemiterio de mascotas e nin un só euro para a mellora da protectora, decidimos actuar", afirman.

Desde el grupo popular aseguran que quieren "reafirmar" su compromiso con los lucenses. "Nin estamos para crispar, nin para confrontar, senón que estamos para traballar con rigor e adicación para mellorar o noso municipio. Por iso, instamos ao Concello a que resolva esta problemática, xa que se trata dunha competencia municipal". El Concello de Lugo, por su parte, apuesta por la rehabilitación del antiguo matadero para albergar un refugio con una capacidad para 200 perros "en condicións óptimas de estancia", descartando así que la mejor opción sea ampliar las actuales instalaciones ubicadas en Muxa, tal y como demandan la Protectora y el Partido Popular.