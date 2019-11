El PP recupera 31 mesas en la capital y se consolida en el centro y la zona rural

El PP ha ganado en la ciudad de Lugo, en las elecciones del domingo y con respecto a las del pasado mes de abril, 2.181 votos repartidísimos, que le han permitido ser la fuerza más votada en 53 mesas electorales de la capital, frente a las 22 de la anterior convocatoria electoral. Sigue siendo azul el casco histórico de la ciudad y la zona rural, como es habitual, pero es que, además, los populares añaden nuevas mesas en ambas zonas y se hacen con algunas en otros barrios de menos tradición popular.

En muchos casos la diferencia de voto con el PSOE no es muy grande, pero sí suficiente para inclinar la balanza a su favor en esta ocasión. Por ejemplo, así ocurre con la mesa Politécnico o del Lucus Augusti; las dos de O Seminario, la ubicada en el servicio de recaudación del Concello o las dos de sindicatos.

Ramón Carballo (PP): "Melloramos pero queda moito por facer porque a división de voto segue penalizándonos"

Los socialistas pasaron de contar con 100 mesas donde eran los más votados a 69, una bajada de un 31% en la que han perdido apoyos en barrios de tradición obrera, ahora en manos del PP. Se ha dado esa circunstancia en las mesas del Maruja Mallo, en Galegos, en Paradai, en una del Divino Maestro y en las dos del barrio de A Ponte, en ambas de Salesianos (colegio situado en el corazón de A Milagrosa) o las dos de la unidad de Saúde Mental, en A Residencia. Igualmente una de las de O Castiñeiro también ha pasado ahora a manos del PP, además de reflejar un crecimiento del voto de Vox y un descenso del de Podemos.

En la zona rural, los socialistas perdieron la mesa de A Camoira, y en esa, como ocurre en casi todas las de las parroquias, la consolidación de la derecha no es solo evidente por la victoria popular sino porque la tercera fuerza más votada es, indefectiblemente, Vox.

Lara Méndez (PSOE): "La baja participación afecta a la izquierda porque la derecha se retroalimenta a sí misma"

El crecimiento del partido de ultraderecha es evidente. En abril, logró ser votado como tercera fuerza en solo dos mesas de la capital (en la de O Ceao y Bocamaos). Siete meses más tarde, logró ese puesto en 25. Gana menos de mil votos, pero sí parece posicionarse, fundamentalmente en las zonas de supremacía popular. De nuevo, vuelve a superar en número de papeletas al BNG, que en esta vuelta electoral es la tercera fuerza en diez mesas. El hecho de que haya subido casi dos mil votos se nota en eso. Puede que diez mesas no parezcan demasiadas, pero lo cierto es que en abril de este año los nacionalistas no fueron la tercera fuerza con más papeletas en ninguna de las de la capital.

Por su parte, Unidas Podemos es el tercer partido para 88 mesas de Lugo. la inmensa mayoría.

Los datos de la tercera fuerza son difíciles de analizar porque se trata de un puesto volátil y, que a menudo se decide, por un voto o dos. Por ejemplo, así ocurre en una de las mesas de la delegación de Hacienda, donde Podemos quedó tercero con 31 papeletas, frente a las 30 obtenidas por Vox o BNG.

Rubén Arroxo (BNG): "O pobo galego terá voz no Congreso e a ultradereita non consegue entrar en Galiza"

La debacle de Ciudadanos a nivel nacional tuvo un fiel reflejo en la capital lucense. En abril, la formación naranja logró ser el tercer partido con más votos en 66 mesas. En esta ocasión, no consiguió tal cosa en ninguna. Ha pasado de 7.286 votos a 2.122 y no está del todo claro a dónde han ido esos 5.000 votos que ha perdido pero todo apunta a que cerca de mil son los que ha incrementado Vox y, de los restantes, no se ha beneficiado ningún partido, sino la abstención. Casi 6.000 lucenses que sí habían votado en abril no pasaron esta vez por el colegio electoral y todos los partidos, salvo Vox y BNG, parecen haber contribuido con sus votantes a esa cifra, aunque ninguno tanto como Ciudadanos, evidentemente. Los votos nulos y en blanco bajaron.

¿Y el Senado?

La mesa de Lugo en la que recibieron más respaldo los tres senadores populares electos fue la del Pazo dos Deportes. En el caso de los socialistas, se trató de la de As Mercedes; y en el de los nacionalistas, en la B de Veterinaria. El candidato de Vox obtuvo su mejor resultado en una mesa de Albeiros. Queda claro, a tenor de los resultados, que siempre hay votantes que eligen representantes de listas diferentes.