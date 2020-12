Ramón Carballo y Antonio Ameijide convocaron este lunes la primera rueda de prensa presencial desde hace meses para dar a conocer la opinión del PP local sobre el proyecto de presupuestos de 2021 presentado por el Concello. De todas las partidas expurgadas por los populares en las cuentas públicas, la que más les llamó la atención es la que recoge una previsión de gasto de 70.000 euros para un coche de alta gama y de otros 33.000 para otro de gama media.

En un prepuesto que Carballo calificó como "unha hipoteca para os lucenses, que teremos que pagar durante 10 anos un crédito cuns intereses de case un millón de euros", el líder municipal del PP reprochó especialmente que "Lara Méndez compre, cun préstamo, un coche oficial de 70.000 euros en plena pandemia. Xunto co vehículo híbrido de alta gama que substituirá o Audi A6 que ten a alcaldesa, tamén se adquirirá un segundo vehículo de gama media (33.000 euros), non sabemos se para o seu vicealcalde ou para os concelleiros".

Este ataque al estilo del que realizó el entonces candidato a la Xunta Alberto Núñez Feijóo contra el bipartito Touriño-Quintana, campaña que funcionó hasta el punto de que desde entonces es presidente de Galicia con mayoría absoluta, no tardó en hacer reaccionar al gobierno local.

EL BNG NO LOS USA. El BNG se desmarcó asegurando que sus concejales ni han utilizado nunca un coche oficial del Concello ni lo van a utilizar. De hecho, fuentes del grupo recordaron la única vez que uno de sus concejales usó uno: Maite Ferreiro fue a Fitur en un monovolumen.

Ya este martes, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, indicó que la adquisición de los dos vehículos forma parte de una renovación del parque móvil debido a la antigüedad de los existentes. Y recordó que estos nuevos vehículos serán "ecolóxicos" por lo que permitirán "reducir emisións e seren máis respectuosos co medio ambiente"

La reacción por parte del socio mayoritario del gobierno fue más violenta. "Xa é bastante rechamante, por non dicir ridículo, que dun orzamento de 106,4 millóns de euros o que o PP considera máis importante dos orzamentos sexa sobre os coches oficiais", criticaron desde el despacho de Lara Méndez.

Del mismo modo, quisieron explicar que "se trata da renovación dos dous vehículos oficiais municipais de moita antigüidade, xa que teñen 17 e 20 anos respectivamente, o que fai imperativa a súa renovación debido aos gastos de mantemento continuado que xeran". Además, insistieron en que se trata de automóviles que no son de uso exclusivo, sino que están a disposición tanto de las personas integrantes del equipo de gobierno como del resto de empleados municipales que precisan realizar desplazamientos.

Tras señalar que los precios son "meramente estimativos" y que el cambio se realizará por vehículos más ecológicos, el equipo de la alcaldesa detalló que «os trámites para o seu cambio comezaron antes da pandemia, pero debido ás circunstancias, este executivo priorizou outras actuacións de interese xeral e deulle maior urxencia á renovación doutras unidades do parque móbil, como son os vehículos da Policía, do parque de bombeiros, de vías e obras e medio rural".

"Non entendemos o crédito de sete millóns"

Pese a que la partida destinada a los coches se llevó el protagonismo, las críticas del PP a los presupuestos no acabaron ahí. Empezando por el hecho de que por primera vez en años se vaya a recurrir a un crédito para completar las cuentas. "Non aprobamos nin entendemos este crédito de sete millóns", reconoció Ramón Carballo, "cando hay remanentes por 47 millóns. Esto é unha mostra da incapacidade do goberno para executar os orzamentos incluso nos momentos de maior gravidade".



SIN PARTIDAS. "Canto á previsión de gastos do borrador de orzamentos", prosiguió el popular, "apunta que o bigoberno non se ve capaz de facer a praia fluvial, a unión do paseo Miño-Rato, a demolición do Garañón ou a construción do novo pavillón polideportivo e, mesmo, renuncian a actualizar o Pepri, revisar o PXOM ou o desenvolvemento urbanístico do Carme e abrir o novo auditorio de Magoi. Non hai ninguna partida reservada".