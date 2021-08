El PP reclama un sistema rotatorio de aparcamiento gratuito tras seis años sin Ora

El PP reclama que se ponga en marcha cuanto antes un sistema rotatorio y gratuito para aparcar en las calles de la ciudad y recuerda que el gobierno local prometió que se aplicaría hace seis años, después de la supresión del sistema Ora.

El concejal popular Antonio Ameijide señala que hay zonas de la ciudad que "están saturadas durante todo o día e resulta imposible aparcar". Para dar solución a ese problema su grupo presentó en pleno una propuesta, que fue aprobada, para que una comisión determinase en que calles de la ciudad sería necesario regular el aparcamiento con un sistema de rotación de plazas. El hecho de que el BNG refrendase esa iniciativa entonces y que "mudara de postura dende que está no goberno", muestra, a juicio de Ameijide, que "son a ovella mansa do PSOE".

El edil popular denuncia también que, después de tantos años, sigan en la vía pública las máquinas de la Ora y explica su estupefacción por el hecho de que se conserve incluso la de Quiroga Ballesteros después de que la calle haya sufrido una profunda remodelación. "Hai situacións nas que é mellor rir porque se te paras a pensar que quitaron a máquina da Ora para colocar as plaquetas do chan e que logo a colocaron de novo; non hai quen o entenda", dice.

Recuerda que su grupo planteó varias veces al gobierno local que suscribiera convenios con particulares para la cesión de solares privados donde habilitar nuevos aparcamientos disuasorios a cambio de su limpieza o de asumir el Ibi.