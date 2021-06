O PP reclama cun manifesto a apertura do Auditorio de Magoi

Baixo o lema #AbrideoAuditorioXa o Grupo Popular do Concello de Lugo convocou un acto para reivindicar a apertura do novo auditorio de Magoi. Esta acción coincide cos 365 días dende que o bigoberno recibiu da Xunta, o pasado 23 de xuño de 2020, as chaves do edificio.

Os populares insisten en que "os veciños e veciñas de Lugo merecen disfrutar canto antes deste auditorio de última xeración no que a Xunta investiu 25 millones". O voceiro do PP Ramón Carballo manifestou que "queremos que a alcaldesa e o vicealcalde tracen o camiño para que, canto antes, se poidan utilizar as súas instalacións: tanto as salas interiores como os espazos do seu entorno hoxe invadidos pola maleza".

Carballo explicou que "os lucenses non queren un lugar desatendido, pechado e olvidado". O popular indicou que "urxe a súa apertura para brindar oportunidades ao talento das nosas agrupacións culturais, musicais, teatrais que co seu traballo diario reflicten a historia e a idiosincrasia das xentes do noso municipio e provincia."

A concelleira de cultura do PP, Beatriz Vázquez, foi a encargada de dar lectura a un manifesto no que insistiu en que "se se fai con sentidiño, cunha planificación profesional, sen sesgos nin criterios ideolóxicos, o impacto da posta en marcha desta infraestructura contribuirá á promoción das industrias culturais e creativas galegas e tamén suporá un revulsivo para economía local ademáis de presentarse como un espazo de convivencia e tolerancia onde se promova a diversidade cultural".

O texto íntegro do manifesto #AbrideoAuditorioXa:

"Los vecinos y las vecinas de Lugo merecen disfrutar cuanto antes de su auditorio cinco estrellas que ya lleva cuatro años acabado y sin plazo para su apertura.

Hace 365 días que esta dotación cultural pasó a manos del ayuntamiento de Lugo y, por eso, hoy le reiteramos al gobierno local que trace el camino para que, cuanto antes, se puedan utilizar sus instalaciones: tanto las salas interiores como los espacios de su entorno, hoy invadidos por la maleza, descuidados y deteriorándose.

Hace años fue el clamor de los lucenses lo que impulsó la decisión política para construir este espacio cultural de última generación en el que la Xunta invirtió 25 M€. Y hoy queremos que este acto reivindicativo sea también un reflejo de la voz de los ciudadanos para activar al gobierno local y hacerlo rectificar para que convierta este edificio en el ágora cultural que Lugo merece.

¿Que impacto queremos que tenga en la cultura lucense la apertura de este auditorio?

Los lucenses no queremos convivir con un lugar desatendido, cerrado y olvidado, sino que queremos que la cultura sea el mecanismo para conseguir un Lugo centrado en las personas.

Abramos cuanto antes las puertas de este auditorio para dar oportunidades al talento de nuestras agrupaciones culturales, musicales, teatrales … que con su trabajo diario reflejan la historia, y la idiosincrasia de las gentes de nuestro municipio y provincia.

Abramos cuanto antes las puertas de este auditorio para contribuir a la promoción de las industrias culturales y creativas.

Abramos cuanto antes las puertas de este auditorio para brindar un nuevo espacio de convivencia y tolerancia; con actividades que promuevan la diversidad cultural, espectáculos con los que tomar conciencia acerca del lugar, la identidad y el sentido de pertenencia a nuestra ciudad

Decirles a los que ven un problema el coste del mantenimiento y el trabajo de proporcionar un contenido de calidad a este auditorio que tienen que cambiar de perspectiva y ver en esta dotación una oportunidad para que el auditorio de Magoi sea un revulsivo para nuestra economía.

Para que este escenario sea una realidad más pronto que tarde, el gobierno local tiene que creer en sus posibilidades, pensar a lo grande, trazar un plan, ver con que recursos cuenta y trabajar, trabajar y trabajar".