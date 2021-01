El PP reclama que se arreglen los baches de un paso hacia A Louzaneta

El concejal del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo Manuel López exige al gobierno local y al central que "se poñan a traballar" para arreglar los baches que presentan el paso inferior de la N-540, y las vías colindantes, que dificultan la circulación y ya causaron daños en los bajos de algún vehículo.

Manuel López explica que se trata de una reclamación que los vecinos de A Louzaneta solicitan desde hace meses ya que se trata de la única vía de entrada y salida a sus viviendas y, ante la "inacción" del gobierno local, los afectados mostraron su malestar por una situación que no es puntual.

"Os veciños critican que levan xa varios anos así e que co paso constante dos vehículos e as inclemencias do tempo en inverno o firme cada vez vai a peor, polo que piden solucións inmediatas", apunta el edil popular.

Esta vía es el acceso al polígono industrial de la zona. Por ello, representantes del PP comprobaron las dificultades que esta anomalía viaria presenta para la circulación debido a las dimensiones de los diferentes baches de este paso inferior.

"É imprescindible unha actuación inmediata para evitar que teñamos que lamentar calquer tipo de accidente no futuro", matizó el concejal. Manuel López asegura que el origen de estos baches reside en una corriente subterránea de agua que que mana "constantemente, de aí os baches, ou tamén pode ser debido a que algunha tubaxe soterrada ten algún tipo de fuga".

Por este motivo, desde el grupo municipal del Partido Popular solicitan al Ayuntamiento de Lugo a realizar un estudio previo para non ter que estar poñendo parches periódicamente» en esta zona de tránsito vecinal.