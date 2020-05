El PP rechaza privatizar el servicio de reparaciones de la red de agua

Ramón Carballo, portavoz del grupo municipal del Partido Popular manifestó este sábado que desconocía "ata onde vai chegar o furor privatizador da actual alcaldesa e o vicealcalde de Lugo" y les recriminaba que "en vez de poñer coto ás externalizacións continúen asfixiando servizos como o de augas".

De esta forma reaccionaba el portavoz popular tras conocerse que el gobierno local va a encargar a una empresa privada la reparación de las averías en la red de aguas de la ciudad.

Para Ramón Carballo, la privatización del servicio que atiende las urgencias relacionadas con reventones de tuberías o cortes de agua "agocha a política de desmantelamento, seguida nos últimos 20 anos, polos gobernos socialistas: conseguiron desmantelar brigadas como a de aguas que funcionaba perfectamente ou a dos electromecánicos ou a brigada de saneamento".

Ramón Carballo manifestó al respecto que "a alcaldesa socialista prefire privatizar os traballos extraordinarios antes que reorganizar o servizo municipal e antes de pagar horas extra a actual plantilla", argumentó.

El edil popular aclara que "en canto á brigada de augas a situación é ainda máis rocambolesca, hai unha decena de traballadores aos que o goberno local se nega a pagárllelas gardas que lles deben hai anos, e tamén néganse a que presten servizos ou gardas localizadas pero, sorprendentemente, non lles doe gastar 121.000 euros para privatizar unha parte do servizo", matizó.

DISPONIBILIDAD. Carballo explica que por menos de 60.000 euros al año, en concepto de plus de disponibilidad, guardias de veinticuatro horas y horas extra, los trabajadores "prestarían o servizo", y se lamentaba que "desprecen esta alternativa e prefiran gastar o dobre contratando a unha empresa que non coñece ao detalle a rede de auga como estes operarios", asegura el concejal del PP.

El portavoz popular concluía su intervención con una última referencia a la gestión negativa, según se desprende de sus palabras, que la alcadesa lucense realiza de los servicios municipales encargados de esta labor.

"Lara Méndez segue os costumes do caciquismo moderno implantado no concello de Lugo, desmantelando todos os servizos municipais, para contratar a empresas que fagan o mesmo que os traballadores municipais que xa temos, pero ao triplo do custe", dijo el portavoz popular.