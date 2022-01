El PP quiere que la alcaldesa firme que el Concello no pagará por O Garañón

El PP anunció este martes que el jueves defenderá una moción en el pleno municipal para que el gobierno local se comprometa por escrito a que no habrá lugar a una indemnización o compensación al promotor de O Garañón, urbanización cuyas licencias fueron anuladas por la justicia. En el documento que los populares pretenden que firme la alcaldesa, Lara Méndez, también debe figurar -según proponen- que, en caso de que finalmente el Concello tenga que desembolsar dinero por estos conceptos, este sea reclamado a los responsables políticos de las licencias otorgadas en su día.

La oposición quiere que Méndez adquiera este compromiso después de que, en el último pleno, la regidora se mostrara convencida de que el Concello no tendrá que asumir indemnizaciones en O Garañón, o al menos no en la medida en que pretende el promotor, el ourensano Ricardo Iglesias, que fue a la quiebra debido a la paralización y anulación de este proyecto urbanístico.

"Se non acepta este acordo é que nos mentiu e que ten moito que tapar e que agochar", afirma el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide.

En la sesión plenaria de diciembre, Méndez afirmó que "a non indemnización non o digo eu, senón o asesor xurídico do Concello no seu informe. E nós temos plena confianza nos nosos técnicos", aseguró. El PP pidió ver "ese informe", que en realidad no es otro que la respuesta a la demanda judicial presentada por Iglesias pero que no fue facilitada al PP ni hecha pública.

Por otro lado, "en aras á transparencia", el PP demanda al gobierno local que enseñe el proyecto técnico que se precisa para tirar las torres de O Garañón y un estudio de todos aquellos gastos a los que tendrá que hacer frente el Concello en este asunto, "incluíndo o derribo real, non unha estimación, e as posibles indemnizacións e/ou compensacións para reconverter eses terreos en zona verde".