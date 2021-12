El PP quiere que el Concello dé 100 euros al mes por hijo el primer año

El grupo del PP en el Concello de Lugo presentó esta mañana públicamente, y también al gobierno local, sus propuestas de gastos e inversiones para incluir en el presupuesto municipal de 2022, entre las que figura el pago de 100 euros al mes por hijo durante el primer año de vida de este.

El PP dio este paso ante la falta de un borrador de presupuestos y de noticias sobre cuándo el equipo de gobierno pretende presentarlos y someterlos a votación, situación que cree que obedece a las "liortas" entre el PSOE y el BNG a la hora de distribuir los fondos en ese 60-40% que acordaron cuando pactaron el gobierno.

Al igual que hizo en los últimos meses en algunos asuntos, el PP decidió tomar la delantera y presentó un documento con 76 propuestas, que, pese a no estar cuantificadas económicamente, asegura que son materializables con los recursos del Concello y los provenientes de otras administraciones. Eso, a pesar de que los populares proponen más bonificaciones fiscales y más ayudas a la implantación y crecimiento de negocios, más gasto social y nuevas inversiones.

El PP hace propuestas que ya están en los planes del gobierno, otras que fueron descartadas y algunas nuevas

Entre las obras nuevas que propone el PP figuran algunas que ya están en los planes del gobierno, como la mejora de la accesibilidad en la escalinata de A Estación —el PP plantea una escalera mecánica y el gobierno proyecta un ascensor—; otras que fueron descartadas por el equipo de Lara Méndez, como un sistema de pasarelas que comunique los parques Rosalía, Marcos Cela y Miño, y algunas novedosas, como hacer aparcamiento en batería en el entorno de la Praza de Augas Férreas para ganar plazas y cubrir el parque infantil de tráfico López Mella para aprovecharlo mejor.

En materia social, el PP ve necesario aumentar las partidas de ayudas al alquiler de vivienda, de comida y de asistencia en el hogar y de emergencia social, entre otras. Recuerda, además, que, pese a disponer ya de más agentes en plantilla, Lugo sigue siendo la única de las siete grandes ciudades que no está en el Sistema Viogen, mediante el cual la Policía Local colabora en la protección de las víctimas de violencia de género.

La conexión de los parques del Rato y del Miño, la adecuación de una zona pública de baño en el río, la continuación del paseo interior de la muralla y la eliminación de cableado eléctrico en el casco histórico son actuaciones ambientales que llevan tiempo pendientes y a las que el Concello debería destinar dinero el año que viene, indicó el portavoz popular, Ramón Carballo.

También es necesario, en opinión del PP, seguir avanzando en la mejora de la movilidad, con la creación de más aparcamientos públicos disuasorios —recordó las propuestas que hizo en su día el PP en el entorno del casco histórico— y, mientras no los haya, con la puesta en marcha de un sistema de aparcamiento rotatorio gratuito. El gasto del Concello en 2022 también debería ir encaminado a eliminar alguno de los nueve tapones urbanísticos que hay, a poner un servicio de taxi a demanda para los vecinos de las parroquias que no tienen bus y a incluir la información de las rutas del transporte público en Google Maps, apunta el PP.

Asimismo, el PP recupera viejas propuestas, como crear un sistema de puntos limpios móviles en la zona rural —recuerda que se perdió una subvención de la Xunta para esto—, abrir una delegación de la Policía Local en el norte de la ciudad, poner en funcionamiento el nuevo auditorio, iniciar los trámites para reformar el Pepri y acabar el PXOM y empezar a revisarlo ya.

En materia deportiva, la oposición ve necesaria una nueva piscina climatizada, cubrir las pistas de tenis de O Palomar y renovar el césped de algunos campos de fútbol, por ejemplo, y en el ámbito turístico, cuidar el Camino y que Lugo sea capital gastronómica.

Ramón Carballo: "A alcaldesa intenta que o BNG se vaia do goberno, pero ten o seu garbanzo alí, vailles a súa vida e a dos seus asesores"

El portavoz del PP en el Concello cree que, con los recientes "golpes de autoridade", la alcaldesa intenta que el BNG "marche do goberno, pero estes teñen o garbanzo do día a día no Concello, vailles a súa vida e a dos asesores", dice, en alusión a los sueldos públicos. El PP ve riesgo de que el nuevo presupuesto no entre en vigor el 1 de enero, algo que considera censurable tratándose de un equipo de gobierno que tiene mayoría y que es "o máis caro", afirma en referencia al número de concejales con nómina.