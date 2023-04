PSOE y PP aprobaron el PXOM en un último pleno de mucha confrontación

Era el último pleno ordinario de este mandato en Lugo y se vio de todo, desde el principal partido de gobierno y el primero de la oposición aprobando el 5% del PXOM pendiente desde 2011 a un edil de gobierno, Álvaro Santos, compareciendo para glosar el trabajo realizado en sus áreas y enseñando por enésima vez su inquina hacia su predecesor, Miguel Couto, ahora en el equipo del PP. Esta vez con un grado más, al señalar las supuestas incompatibilidades que habría tenido por formar parte de una promotora inmobiliaria.

Por el medio, y a lo largo de las cinco horas que duró la sesión, abundaron las despedidas de los concejales, sobre todo de los que no repetirán, con palabras de agradecimiento para compañeros y un arranque de sinceridad por parte de la socialista Olga López al matizar que, en su opinión, a "case todos, non a todos" los miembros de la corporación los movió la defensa de Lugo.

La cordialidad y hasta el afecto personal que afloró en muchos casos, incluso entre adversarios, contrastó con la habitual confrontación política, que no bajó ni un ápice. Gobierno y oposición votaron juntos algunas propuestas, como la del BNG para instar a la Xunta a que restaure el texto original del himno gallego o la de Cs para que se informe mejor de las ayudas que se esperan para rehabilitar viviendas en A Milagrosa. Era difícil no apoyar una petición así, pero no fue sin reproches previos. Ante vecinos del barrio, el gobierno quiso recalcar que el plan para rehabilitarlo no es una promesa sino que está en marcha, con la redacción de una memoria para pedir fondos europeos.

En este punto, la alcaldesa, Lara Méndez, que puso la coletilla a prácticamente todos los asuntos, afeó a la oposición que en los últimos años no se implicara para obtener dinero europeo, al no aprobar presupuestos municipales, o que incluso lo denostara, para después acabar sumándose a proyectos como el de A Milagrosa. La oposición le respondió que dinero sí pero según para qué. Ni otro millón sería suficiente para lograr que los lucenses usen el carril, dijo Olga Louzao, de Cs, en la moción presentada por el PP para que se modifique su trazado.

Una vez más, los populares buscaban enseñar las discrepancias que existen entre los socios de gobierno sobre este proyecto. El BNG no lo comparte, pero en el pleno eludió el debate. Habló el socialista Miguel Fernández para vaticinar que, con el tiempo, el carril bici será apreciado por los lucenses, como acabó sucediendo con las peatonalizaciones del centro, al principio rechazadas. El portavoz popular, Ramón Carballo, lamentó que el BNG hiciera "pasapalabra".

Con las inminentes obras que servirán para completar la peatonalización del centro también quiso hacer leña el PP, con apoyo de Cs, ya que creen que no están bien planificadas y causarán molestias a vecinos y daños al comercio. "Como veciña do centro dígolle que estamos dispostos a sufrilas porque sabemos que serán un gran avance", afirmó la edil de Gobernanza, Paula Alvarellos.

Aunque si había una intervención esperada era la de Santos. No defraudó y no solo cargó contra Couto y repasó los logros en esta área sino que pronosticó que en breve las licencias de obra saldrán a un ritmo de "dez por semana" y que están a punto de aprobarse desarrollos urbanísticos en A Cheda y As Termas y la ampliación de Novafrigsa, por ejemplo.

Álvaro Santos: "Poñer orde e rigor deu resultados, os que veñan non terán que entreterse en resolver asuntos"

Santos explicó que su comparecencia no pretendía ser "un acto orixinal" sino que debería ser lo normal —coincidió en ello Juan Vidal, de Cs— porque es "xusto e necesario" dar cuenta del trabajo hecho en su área y de los retos de esta. Le gustaría haberlo hecho antes, pero los resultados tardaron, en parte porque su baja médica le impidió dar el "impulso político" que se necesitaba, a pesar de que el trabajo administrativo se mantivo "impertérrito e en acción" gracias al coordinador, Manuel Vázquez. Sin él no hubiera aceptado el mandato que le dio Méndez en 2021 para "desconxestionar o urbanismo", dijo.

El encargo que le hizo la alcaldesa lo entendió, pero no le hizo ilusión, aseguró, porque Urbanismo "non é unha área calquera", sino que está sometida a "moitos elementos e avatares" y es susceptible de "xuízos e tentacións". Cuestionó el "relato» creado por su antecesor, Miguel Couto, cuando se fue acerca de que "concelleiro non mandaba e os funcionarios non facían nada". Desde que él tomó el mando se desatascaron asuntos "e os que veñan non terán que entreterse en resolvelos", dijo.

Se aprobaron dos instrucciones que culminaron en una ordenanza que está agilizando la tramitación, dijo. Hay nueve bloques de viviendas en trámite, las licencias de actividad salen en tres meses, están a punto de aprobarse desarrollos de suelo en varias zona, se urbanizó la esquina de San Roque y la Ronda, se modificó el PXOM para la intermodal y se aprobó el PXOM y el derribo de O Garañón, enumeró, entre otros asuntos. Destacó el papel que tuvieron los jefes de Arqueoloxía, Enrique González; de Arquitectura, Ángel Riva y Susana Penedo; de Urbanismo, José María González, y de Licenzas, Covadonga Honrado. "E de forma moi especial" el del coordinador. Agradeció la confianza de la alcaldesa, a la que deseó no haber decepcionado. "Non decepciona nunca quen traballa en pro da cidade", respondió Méndez, que dio las gracias a todos los ediles.

Menos complaciente fue la oposición, que señaló todo lo que queda por hacer, si bien valoró el esfuerzo de Santos tras años atacando su gestión. "Xa dicía Rubalcaba que en España se enterra moi ben. A min, como dixo Diógenesis de Sinope, tiradme a los perros, que total ya estoy acostumbrado», bromeó el edil, que se dio de baja en el PSOE hace meses y dejará "esta forma de facer política, pero non a política".