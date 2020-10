El PP propone poner cámaras de vigilancia en varios edificios del casco viejo

El Partido Popular propone instalar cámaras de videovigilancia en el entorno de los monumentos y edificios emblemáticos de Lugo situados en la zona centro con el ánimo de "maximizar a prevención e minimizar as consecuencias das agresións ao patrimonio, así como mellorar a seguridade das persoas".

El portavoz de los populares en el Concello, Ramón Carballo, hace esta propuesta en un momento en el que el centro de Lugo vive una sucesión de altercados, "o que está xerando unha sensación de inseguridade entre a poboación en xeral". Carballo considera que "as cámaras servirían de elemento disuasorio para as persoas que poidan ter intención de cometer actos que atenten contra persoas, bens patrimoniais, instalacións, etc, e isto beneficiaría ao pequeño comercio".