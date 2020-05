El PP propone que se analice si las aguas tratadas están libres del Covid-19

El Grupo Popular pregunta al gobierno local si, a mayores de las analíticas pertinentes que se hacen en la depuradora de Lugo, se llevan a cabo algún refuerzo para certificar que las aguas residuales que llegan a la planta, una vez tratadas, cuando se vierten de nuevo al río, no contengan el Covid-19.

Antonio Ameijide, viceportavoz popular en el Ayuntamiento de Lugo, afirma que "noutras cidades galegas e do resto de España xa están facendo ademáis a monitorización das augas residuais, en diversos puntos da rede de saneamento e na propia entrada da Edar, porque apareceron nelas restos da covid".

El Partido Popular asegura que estos estudios y analíticas servirían para identificar posibles brotes y examinar el alcance de las infección "xa que recollerían de xeito periódico datos de toda a poboación, incluíndo as que pasaron a enfermidade". La toma de muestras permitirá, también, estar alerta ante posibles repuntes por lo que "a información que se obteña deste muestreo axudaría ao goberno local a planificar as medidas de control da enfermidade", dijo.

Ameijide aseveró que "o 8 de abril xa había 19 artículos de investigación sobre a presenza de Covid-19 en augas residuais".

PROGRAMA DE VIGILANCIA. Por estos motivos, el vicevocal popular pregunta al gobierno local si "hai algún programa de vixilancia extraordinario da presencia do Covid-19", en distintas zonas del río Miño a su paso por Lugo ya que "sería moi tranquilizador para os cidadáns, especialmente para os deportistas que empregan as augas do río, sobre todo arestora que imos cara ao verán", comentó Antonio Ameijide.