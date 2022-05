El grupo municipal del PP anunció que en la mañana de este viernes presentará un requerimiento a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, para que inicie el procedimiento de reclamación patrimonial a ella misma y al exconcejal Daniel Pineiro por el caso de la fábrica de la luz.

Los populares consideran que la sentencia del TSXG acreditó la negligencia de los políticos por no renovar a tiempo la concesión hidroeléctrica de esta instalación, lo que acabó impidiendo a la empresa Inca ejecutar el proyecto de restauración y explotación que le había sido adjudicado por el Concello. Como consecuencia, la administración local tuvo que indemnizarle con 2,4 millones de euros.

El viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, explicó que los populares van a ir hasta el final y que, si la alcaldesa no pone en marcha este procedimiento, acudirán al juzgada. "Non temos interese en ir contra ninguén, non é nada persoal, pero o que non imos permitir é que os lucenses paguen as neglixencias e as cacicadas do PSOE", afirmó.