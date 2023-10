O PP presenta un programa de actividades para recuperar a memoria da Residencia e poñer en valor o investimento da Xunta no barrio. Neste sentido, a voceira do Grupo Popular, Elena Candia, explicou que "resulta moi gratificante formar parte da folla de ruta da historia dun barrio con tantas posibilidades".

Pola súa banda, o popular Ramón Carballo afirmou que "a única administración que fixo posible a creación de novos servizos nesta zona foi a Xunta que investiu máis de 32 millóns de euros nas novas dotacións" lamentando que "a achega do concello con este barrio sexa a construción dun carril bici inútil que complica a vida da súa veciñanza".

Con este vídeo que se presentou á veciñanza do barrio arrancou o programa de actividades:





Outra acción será a de pedir a colaboración aos veciños e persoal que traballou no Materno Infantil e no Xeral Calde para que aporten imaxes antigas para montar unha mostra fotográfica

A iniciativa comezará coa recollida do material que terá lugar na sede do PP, na rúa Poeta Ramón Cabanillas, entre o 15 de outubro ata o 30 de novembro e co material se montará unha mostra fotográfica que se inaugurará no mes de decembro.

Elena Candia e Ramón Carballo durante a presentación de actos da residencia. AD

Outras actividades complementarias serán a celebración de mesas redondas nas que participará tanto a veciñanza así como o persoal vinculado ao antiguo Xeral e ao Materno e empresarios e autónomos da zona para falar "do que foi o barrio no pasado e do futuro prometedor que ten cos novos servizos que se abrirán".