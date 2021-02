El PP pregunta a Lara Méndez quién manda en el área municipal de urbanismo

El concejal popular Antonio Ameijide pregunta al Concello quién manda en urbanismo y asegura que es llamativo que la alcaldesa, Lara Méndez, desacredite al actual edil, Miguel Couto, desmantelando la reestructuración del servicio propuesta por el concejal e imponiendo su criterio en las jefaturas. Ameijide añade que no entiende este trato, tras ser Couto "o único edil que demostrou interese por acabar co colapso das licenzas".

Ameijide recrimina la doble vara de medir de la alcaldesa en la defensa de los funcionarios "mentras emprende persecucións contra algúns" y se pregunta "se esta desautorización podería ter máis que ver coa pugna das correntes Besteiro versus Caballero que co traballo e as decisións do concelleiro de urbanismo".

Para Ameijide, este arrebato de la alcaldesa es "esperpéntico e dañino para a imaxe da institución, parece que quere desautorizar o concelleiro e asumir as súas competencias polo que pedimos que Miguel Couto se pronuncie e poña freo a Lara Méndez". Por su parte, Miguel Couto evadió este lunes pronunciarse sobre este asunto.

El PP pide, a su vez, que Méndez se retracte con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia sobre la polémica desatada sobre el nombramiento del jefe de arquitectura.

ARQUITECTOS. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (Coag) remitió el pasado viernes una carta a la alcaldesa en la que puso de manifiesto la sorpresa y extrañeza del tono con el que la regidora se dirigió al colectivo, acusándolo de filtrar el nombramiento a la prensa, lo que niega el colectivo de arquitectos.

El Coag señala, por otra parte, que siempre manifestó su preocupación por el retraso en la tramitación de los procedimientos de concesión de licencias y propone una reunión de la delegada lucense, Carmen Figueiras, con la alcaldesa sobre este asunto.