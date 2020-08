El PP pregunta al Concello si dejará incumplir el PXOM

El grupo municipal del PP pregunta al Ayuntamiento si dará licencia para derribar el edificio de Correos que está junto a la estación de tren pese a que está protegido en el PXOM. El portavoz, Antonio Ameijide, considera "un despropósito" que el concejal de urbanismo, Miguel Couto, proponga a la Xunta hacer la vista gorda y no tener en cuenta ese carácter protegido a la hora de apoyar un plan de estación de intermodal que incluye tirar ese pabellón postal y hacer una plaza en su lugar. "Que técnico vai informar favorablemente a demolición deste edificio para a construción da intermodal", se pregunta.

Ameijide alude a las recientes declaraciones de Couto en las que este recordaba que la catalogación de ese inmueble en el PXOM se trataba de un error y se mostraba convencido de que ninguna Administración dejará que una cuestión como esa entorpezca un proyecto de envergadura como la intermodal. "A responsabilidade do Concello de Lugo e do edil de Urbanismo e corrixir os erros, en lugar de pedir que incumpran o PXOM, polo que non se pode concebir que o concelleiro de Urbanismo pida que se ignore o PXOM, dando a entender que permiten unha barra libre de infraccións", dice el popular.

A su juicio, esa es una situación similar a la que se da en Serra de Meira, al lado de las vías del tren. "As diferenzas de criterio entre o Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica impiden á Xunta de Galicia realizar unha obra paralizada desde hai anos. En Serra de Meira, nin Concello nin Confederación se sentaron a buscar unha solución e agora Miguel Couto, lonxe de asumir un erro e tentar corrixilo, o único que busca e escorrer o bulto e tirar adiante", apunta Ameijide.

Los populares anuncian que presentarán preguntas para su respuesta por escrito por parte del Ayuntamiento para conocer si es posible que un particular, empresa o Administración "poida saltarse as normas marcadas á hora de solicitar unha licenza de obra ou realizar a execución dun proxecto xa aprobado".

El proyecto de la estación intermodal incluye derribar ese edificio de Correos, que data de los años 70, y hacer en esta zona de la ciudad una gran plaza.