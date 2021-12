El PP plantea optar a dinero de la UE para construir un aparcamiento en la zona de As Fontiñas

El PP volvió a plantear este martes la necesidad de dotar a la zona de As Fontiñas de más plazas de aparcamiento, en línea con lo que, según asegura, demandan vecinos, comerciantes y hosteleros. Para eso propone que el Concello opte a alguna de las líneas de financiación de la UE.

El viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, recordó que los fondos Next Generation van destinados a, entre otros fines, mejorar la movilidad urbana y hacerla más sostenible, por lo que cree que la construcción de un aparcamiento en una zona que tiene mucho volumen de tráfico y que además está a la entrada de la ciudad podría encajar.

El principal grupo de la oposición recuperó la idea de construir un párking en el entorno de la Ronda das Fontiñas a raíz de que se supiera que la alcaldesa tiene sobre la mesa un proyecto que contempla la creación de un carril bici en esta arteria, lo que implicaría eliminar plazas de aparcamiento y reordenar el tráfico.

El PP cree que el Concello debe ser ambicioso y explorar vías para construir un aparcamiento en el entorno de la Ronda das Fontiñas

«Los vecinos están muy preocupados porque suprimir plazas de aparcamiento sería un mazazo para el barrio. Así nos lo trasladaron en una reunión que mantuvimos con un grupo de residentes y hosteleros esta semana», explicó ayer a pie de calle Ameijide, que acudió con otros concejales del PP a mostrar los emplazamientos donde el grupo municipal cree que podría hacerse un párking.

Uno de esos lugares sería el terreno que hay en ladera al lado del parque de Os Paxariños, para el que el PP ya lanzó esa propuesta en 2015. Posteriormente, Cs rescató la idea, con un proyecto más ambicioso, y ahora los populares vuelven a ponerla sobre la mesa.

En esa zona hay una finca de 3.675 metros cuadrados que es propiedad de una congregación religiosa y donde podría construirse, según propone el PP, un aparcamiento subterráneo en forma de terraza, con al menos tres sótanos que darían cabida a unos 400 coches. Encima se podría hacer una zona verde, un parque infantil y biosaludable y hasta un mirador, dotaciones muy demandadas en ese entorno, explicó Ameijide.

Ese mismo modelo constructivo también sería viable en otra finca particular situada a la altura de los números 99-105 de la Ronda das Fontiñas, frente a la intersección con el Carril de San Eufrasio, asegura el PP. Es una parcela de 3.116 metros que también tiene mucha pendiente. Al igual que en el caso de Paxariños, podría tener acceso tanto por arriba como por abajo, desde la Rúa San Eufrasio.

La oposición cree que estas propuestas son más asumibles en coste, tiempo y molestias que la de construir un párking debajo de la Ronda das Fontiñas, como recogía el plan de movilidad que el Concello aprobó en el año 2014 y que el actual gobierno está ignorando en las acciones que está llevando a cabo en la ciudad, denuncia el PP.

Aun así, las alternativas que ofrecen los populares no son sencillas de llevar a cabo. No solo necesitarían financiación, sino que probablemente habría que modificar el PXOM, como reconoció ayer Ameijide. No obstante, el partido cree que la necesidad de mejorar la movilidad en esta zona es evidente y que el Concello debe apostar por ello. Es un entorno muy poblado y con mucho tráfico por la gran actividad comercial y hostelera que tiene la zona y porque As Fontiñas es una importante arteria de comunicación. Y aunque los edificios tienen garajes, algunos con muchos sótanos y plazas, como los que dan a la carretera de A Fonsagrada, el aumento constante del parque móvil, del que tampoco esta zona es ajeno, hace que mucha gente use la calle como aparcamiento. Es habitual que en una familia haya más de un coche.

Los populares instan al gobierno local a ser ambicioso y a ofrecer soluciones para los problemas existentes antes de potenciar una movilidad alternativa como es la de la bicicleta.

Como solución más rápida, el PP volvió a recordar su propuesta para que el Concello habilite como aparcamiento al menos las dos parcelas que tiene en la Rúa Primavera, frente al centro social Maruja Mallo. En una hay una casa en ruinas que supone un peligro y que debería tirarse, opina el PP, y al lado hay otras dos parcelas del Sareb, el llamado banco malo, cuyo uso para el mismo fin podría gestionarse, apunta.

El equipo de Lara Méndez no valoró esta propuesta ni la de construir aparcamientos en el entorno de As Fontiñas. Recalcó que, aunque el objetivo a medio plazo es seguir dotando a la ciudad de vías ciclistas seguras, en este mandato no contempla ampliarlas sino impulsar el uso del carril bici que está construyendo en la Ronda do Carme y A Residencia hasta la zona fluvial.

65 kilómetros de carril bici en la ciudad

Los planes para fomentar el uso de la bicicleta se han acelerado en este mandato gracias a dinero de la UE, que promueve una movilidad más sostenible, pero vienen de lejos. El plan de movilidad de la ciudad, elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en tiempos del alcalde José López Orozco, preveía carril bici por As Fontiñas. También figura en un plan de promoción de la bici entregado al Concello hace años. Este contemplaba 65 kilómetros de vías ciclistas en la ciudad y una transformación radical de muchas calles.