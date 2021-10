El PP pide que se quiten las máquinas de la Ora en Lugo porque confunden a los turistas

Hace seis años que el sistema de aparcamiento Ora no funciona en la capital lucense, pero las máquinas de tiques no han sido retiradas. El grupo municipal del PP solicita al gobierno local que quite los parquímetros porque inducen a confusión a los visitantes.

El edil popular Antonio Ameijide dice que se hace así eco de una queja de un turista que estuvo a punto de pagar por aparcar en las inmediaciones del parque Rosalía de Castro.

Ameijide también "tiende la mano" al bipartito para que ponga en marcha un sistema rotatorio que sea gratuito para solventar los problemas de aparcamiento que hay en ciertas zonas de la ciudad.