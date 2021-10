El PP pide que se reintegre de oficio el agua mal cobrada

El Concello comenzó a principios de verano a recalcular los recibos del agua que fueron objeto de cobros excesivos debido a estimaciones en vez de lecturas reales de contadores, por falta de personal, pero el sistema que utiliza para reintegrar el dinero no convence al PP, que después de varios meses de denuncias y a base de presión, logró que el gobierno local actuara.

En junio, el equipo de Lara Méndez explicó que se estaban devolviendo las cantidades cobradas de más, vía ingresos indebidos, pero el portavoz del PP, Ramón Carballo, asegura que, en algunos casos, la administración indica a los afectados que devuelvan el recibo. El problema -explicó- es que en algunos casos ya han transcurrido los dos meses de plazo legal que existe para devolver un recibo.

Los populares creen que el Concello debe hacer una auditoría para realizar devoluciones de oficio a todos aquellos ciudadanos a los que cobró de más, ya que sospecha que los que han reclamado son solo una pequeña parte.

Según los datos aportados por el gobierno a la oposición esta semana, entre enero y agosto, el Concello recibió 222 reclamaciones. Más de cien de ellas fueron confeccionadas por el PP, que se brindó a ayudar a hacer el trámite a aquellas personas que lo necesitaran. De las 222 reclamaciones recibidas en el Concello, se admitieron 52, se denegaron 20 y hay 150 pendientes de resolver.

La falta de personal para leer contadores es un problema que viene de lejos y, como sigue sin acabar de solucionarse, el PP vuelve a proponer que el Concello habilite una fórmula rápida y fácil para que los ciudadanos que quieran puedan aportar la lectura trimestral y que además informe de ello. Ahora ya se puede comunicar el dato a través del 982297350 o de [email protected], pero muchas personas desconocen que existe esta posibilidad, asegura el PP.

El primer partido de la oposición también pedirá que, de cara al próximo año, en la ordenanza correspondiente se especifique el sistema de estimación de consumo que se utilizará cuando no se pueda leer el contador, «para que non sexa arbitraria, porque agora mesmo non se sabe en base a que estiman".