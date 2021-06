El PP pide que se paralice el carril bici hasta que se dé una solución al aparcamiento

El grupo municipal del PP anunció este jueves que llevará al próximo pleno las quejas vecinales por el carril bici y exigirá al gobierno local que paralice las obras hasta que ofrezca alternativas para el aparcamiento de vehículos a los vecinos de los barrios en los que se está ejecutando este proyecto.

El portavoz popular, Ramón Carballo, considera que el carril es una iniciativa positiva, pero "ás veces obras que poderían supor unha mellora na calidade de vida dos veciños tórcense e convértense nun problema".

El PP pretende que se dé respuesta "á crecente presión veciñal que nas últimas semanas activouse con varias recollidas de sinaturas simultáneas en contra do deseño dos carrís bici no barrio da Residencia, en Marqués de Ombreiro e na Ronda do Carme".

BUS URBANO. Los populares se reunieron con representantes de la federación vecinal Lucus Augusti para conocer sus demandas sobre las nuevas líneas del transporte público, que entraban en servicio el pasado día 1.

El colectivo que preside Jesús Vázquez considera que la reordenación del bus urbano supone "un caos organizativo" para los vecinos de "todos los barrios" de la ciudad.