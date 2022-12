El PP viene diciendo desde hace tiempo que irá hasta el final en el caso de la fábrica de la luz para que el Concello devuelva a los lucenses los 2,5 millones que tuvo que pagar a la empresa Inca por la pérdida del derecho a rehabilitar y explotar la antigua fábrica de la luz y con las alegaciones que acaba de presentar al expediente municipal que investiga lo sucedido da prueba de ello.

Entre otras medidas, el PP pide que el instructor del expediente —el secretario del Concello— tome declaración a varios trabajadores del Consistorio que estuvieron relacionados con este contrato, tanto funcionarios como personal eventual; a los exconcejales Daniel Piñeiro y Ana Prieto, y a la alcaldesa, Lara Méndez.

Los populares también solicitan que se aporten algunos documentos que no figuran en el expediente, o no en el lugar que correspondería para analizar los hechos. De alguno el PP tiene constancia de que existe, como es el requerimiento que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) envió a la alcaldesa en octubre de 2016 advirtiéndole de que el plazo de obra y la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico que iba ligada a ella estaban a punto de expirar. Este escrito no figura en la cronología de los trámites administrativos del contrato de la fábrica de la luz.

El PP también quiere saber si el asesor jurídico del Concello hizo el informe que solicitó el técnico de Medio Ambiente que estaba al frente del contrato, donde le pedía que se pronunciara sobre las consecuencias que tendría no solicitar a tiempo la prórroga para el proyecto de rehabilitación de la fábrica. La presentación de esta solicitud fuera de plazo fue lo que acabó provocando que los permisos finalizaran e Inca pidiera que se le indemnizara, primero por vía administrativa, a lo que no tuvo respuesta, y después por vía judicial.