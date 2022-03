El PP defenderá en el próximo pleno del Concello de Lugo una propuesta para pedir a la Xunta que ofrezca en Lugo el ciclo superior de Guía de Información e Asistencia Turística, un recurso formativo que ya hay en todas las ciudades gallegas y que en Lugo podría instalarse en el instituto Sanxillao. Este centro ya concentra oferta formativa relacionada con la gastronomía y el turismo, como ciclos de cocina y dirección en servicios, y tiene capacidad para ofrecer este nuevo grado. No así, de momento, para el ciclo de gestión de alojamientos turísticos, para el que se necesitan instalaciones que simulen un establecimiento de este tipo en las que los alumnos hagan prácticas.

Los populares creen que la administración local debe hacer fuerza para lograr este objetivo, debido al potencial que tiene la ciudad tanto en la vertiente gastronómica como en el sector del turismo en general. Recuerdan que acaba de abrir un hotel de cuatro estrellas, Mercure Lugo, y que en los últimos años se pusieron en marcha varios albergues al pie del Camino de Santiago a su paso por el municipio. Según los datos recopilados por el PP, en este momento en la ciudad hay 56 establecimientos de alojamiento turístico, que ofrecen unas 2.780 plazas. A estas hay que sumar las que están disponible en las 159 viviendas de uso turístico que están registradas actualmente.

"Somos a única das catro provincias galegas que non conta con este ciclo formativo", lamenta el portavoz del PP, Ramón Carballo, que cree que sería "un erro" que los grupos políticos del Concello de Lugo "lle desen as costas a esta petición, que xa conta conta co visto bo da Consellería de Educación", asegura. Recuerda que, en el pasado, el gobierno local rechazó dos propuestas de la oposición: una para intentar traer a Lugo un grado universitario en ciencias culinarias y gastronómicas y otro para promover que Lugo fuera Capital Española de la Gastronomía en 2022.

El PP ve oportuno ampliar en Lugo la oferta formativa relacionada con este sector para dotar a los jóvenes de más oportunidades laborales y para seguir posicionando a la ciudad como destino turístico. "Lugo ten un entorno privilexiado, cun gran peso da restauración, con materias primas e produtos de proximidade de primeira calidade, un cóctel perfecto para colocarnos no mapa dos destinos turísticos de referencia en Galicia", afirma Carballo.

Pontevedra opta a Capital Española de la Gastronomía en 2023

El gobierno local rechazó el año pasado una propuesta del PP para que Lugo optara en 2022 al título de Capital Española de la Gastronomía, que fue a parar al municipio andaluz de Sanlúcar de Barrameda. Lo concede la Federación de Periodistas y Escritores de España (Fepe), suele anunciarse en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y es una herramienta de promoción importante.



En Galicia, el Concello de Pontevedra opta a este reconocimiento para 2023.