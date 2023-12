El PP pide una ordenanza para el carril bici y que se cambie para poder aparcar

El grupo municipal del PPdeG en el Concello ha anunciado que pedirá explicaciones en la comisión correspondiente para que la alcaldesa, Lara Méndez, explique "que ten pensado facer co carril bici". En palabras del concejal Enrique Rozas, "o carril bici estase deteriorando, non está sinalizado e non existe unha ordenanza que o regule".

Para los populares, "o trazado do carril bici debe ser modificado nalgunhas zonas da cidade", ya que, en su opinión, "non se utiliza, pero a súa existencia está ocasionando trastornos gratuitos e innecesarios afectando á facturación de negocios e repercutindo na comodidade da veciñanza que en moitos lugares non ten espazos nin para parar". Además, recuerda Rozas, se eliminaron plazas de aparcamiento sin facilitar zonas alternativas.

Por ello, pide información sobre si el gobierno ha previsto elaborar una ordenanza municipal para regular la circulación en los carriles bici o si estudia su modificación para facilitar a los conductores estacionamientos.

En este sentido, aseguran que una de las zonas donde más plazas de aparcamiento se eliminaron fue en el barrio de A Residencia frente las nuevas instalaciones del complejo hospitalario, dejando mermada la zona ante la necesidad de dotar de más plazas de estacionamiento una vez entre en funcionamiento la totalidad de la dotación.